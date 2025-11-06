Panamá, 06 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD PÚBLICA

    Alcaldía de Panamá entrega al Minsa terreno para nuevo hospital en Panamá norte

    Aleida Samaniego C.
    Alcaldía de Panamá entrega al Minsa terreno para nuevo hospital en Panamá norte
    El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mirazchi hace entrega oficial al Ministerio de Salud, los terrenos para construir el nuevo hospital de Panamá norte. Isaac Ortega

    La Alcaldía de Panamá realizó hoy, 6 de noviembre de 2025, la entrega al Ministerio de Salud (Minsa) el terreno donde se construirá el hospital de Panamá norte, un proyecto valorado en más de 60 millones de dólares que busca fortalecer la atención médica en la zona y beneficiar a unas 300 mil personas.

    +info

    Hospital para Panamá norte será ‘llave en mano’: su construcción comienza en el 2026

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que el proceso de licitación y contratación tomará aproximadamente seis meses. Posteriormente, comenzará la construcción del hospital, un proceso que podría tardar alrededor de dos años (24 meses).

    La nueva infraestructura se levantará en el área conocida como el corredor de Los Pobres y será de segundo nivel, con una capacidad de 170 camas. Con la entrega de los terrenos, se da el segundo paso; el siguiente será comenzar el proceso de licitación.

    Además, se deberá concretar el financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ya que el MINSA no cuenta con los recursos necesarios para la construcción del nuevo Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrera ni para el Instituto Oncológico Nacional, lo que hace imprescindible la búsqueda de financiamiento externo.

    La construcción del hospital en Panamá norte representa una deuda histórica con miles de residentes que, por años, han esperado atención médica más cercana y de calidad.

    Este proyecto no es nuevo: en 2016 ya se había asignado un terreno y se avanzó en un proceso de licitación a través de la Caja de Seguro Social (CSS), pero aquel intento no prosperó.

    La obra tenía un costo de 178.4 millones de dólares e incluía “servicios integrales de estudios técnicos, diseños arquitectónicos hospitalarios, desarrollo y aprobación de planos, estudio de impacto ambiental categoría 2, construcción de mobiliario, equipamiento médico, capacitación de personal y mantenimiento preventivo y/o correctivo”.

    En ese momento, el contrato para la construcción del hospital de Panamá Norte, bajo la CSS, fue adjudicado al consorcio Panamá Norte, integrado por la constructora Nova, S.A. y BTD Proyectos 12. Sin embargo, la institución no contaba con los terrenos.

    La Dirección Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS reconoció que el proyecto se licitó sin disponer aún del terreno, ya que el Estado no contaba con tierras lo suficientemente extensas en el área norte de la ciudad de Panamá para levantar el hospital.

    Nota en desarrollo.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Hallan sin vida a Esteban De León Osorio, joven reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. Leer más
    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Rutas 1 y 2 de los desfiles del 4 de noviembre; conoce los colegios y bandas que participarán. Leer más
    • Descentralización: investigación a 36 exrepresentantes revela lesión patrimonial que supera los $25 millones. Leer más
    • Gobierno se reunirá con representantes de Chiquita; proyectan exportar banano entre diciembre y enero. Leer más