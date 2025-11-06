Alcaldía de Panamá entrega al Minsa terreno para nuevo hospital en Panamá norte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá realizó hoy, 6 de noviembre de 2025, la entrega al Ministerio de Salud (Minsa) el terreno donde se construirá el hospital de Panamá norte, un proyecto valorado en más de 60 millones de dólares que busca fortalecer la atención médica en la zona y beneficiar a unas 300 mil personas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que el proceso de licitación y contratación tomará aproximadamente seis meses. Posteriormente, comenzará la construcción del hospital, un proceso que podría tardar alrededor de dos años (24 meses).

La nueva infraestructura se levantará en el área conocida como el corredor de Los Pobres y será de segundo nivel, con una capacidad de 170 camas. Con la entrega de los terrenos, se da el segundo paso; el siguiente será comenzar el proceso de licitación.

Además, se deberá concretar el financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ya que el MINSA no cuenta con los recursos necesarios para la construcción del nuevo Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrera ni para el Instituto Oncológico Nacional, lo que hace imprescindible la búsqueda de financiamiento externo.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, anunció que el hospital de Panamá Norte contará con 170 camas y una inversión superior a 60 millones de dólares.



La construcción del hospital en Panamá norte representa una deuda histórica con miles de residentes que, por años, han esperado atención médica más cercana y de calidad.

Este proyecto no es nuevo: en 2016 ya se había asignado un terreno y se avanzó en un proceso de licitación a través de la Caja de Seguro Social (CSS), pero aquel intento no prosperó.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y el Ministerio de Salud firmaron un convenio que concede al Minsa el uso de un terreno municipal donde se edificará el hospital de Panamá Norte.



La obra tenía un costo de 178.4 millones de dólares e incluía “servicios integrales de estudios técnicos, diseños arquitectónicos hospitalarios, desarrollo y aprobación de planos, estudio de impacto ambiental categoría 2, construcción de mobiliario, equipamiento médico, capacitación de personal y mantenimiento preventivo y/o correctivo”.

En ese momento, el contrato para la construcción del hospital de Panamá Norte, bajo la CSS, fue adjudicado al consorcio Panamá Norte, integrado por la constructora Nova, S.A. y BTD Proyectos 12. Sin embargo, la institución no contaba con los terrenos.

La Dirección Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS reconoció que el proyecto se licitó sin disponer aún del terreno, ya que el Estado no contaba con tierras lo suficientemente extensas en el área norte de la ciudad de Panamá para levantar el hospital.

