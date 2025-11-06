Alcaldía de Panamá entrega placas y calcomanías de noviembre 2025: requisitos, lugares y horarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá informó este jueves que ya se encuentra en marcha la entrega de las calcomanías y placas vehiculares correspondientes a noviembre de 2025, para todos los propietarios de automóviles registrados en este municipio.

De acuerdo con la institución, el proceso de distribución se desarrolla “puntualmente y sin retrasos”, por lo que exhortan a los contribuyentes a realizar los trámites requeridos para retirar sus placas a tiempo.

Para poder retirar la placa o calcomanía los propietarios deben contar con el paz y salvo municipal, haber pagado el impuesto anual de circulación y tener el revisado vehicular vigente cuyo costo es de $28, recordó la comuna capitalina.

La Tesorería Municipal precisó que el pago del impuesto puede efectuarse tanto en línea, a través de la banca digital, como de forma presencial en los siguientes puntos de atención: Crystal Plaza, en Juan Díaz: Mega Mall, en 24 de Diciembre; Condesa de Gales, en Las Cumbres, y en la sede principal del Hatillo.

La Alcaldía advirtió que no cumplir con el pago a tiempo puede generar sanciones por desacato, que ascienden a $52.60 para sedanes y $54.20 para vehículos de doble tracción.

Además, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) impone multas adicionales a quienes circulen con la placa o calcomanía vencidas.

Los contribuyentes pueden retirar sus placas en el Centro de Entrega del Parque Francisco Arias Paredes, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m, agregó la institución.

La Alcaldía recordó que los propietarios pueden verificar el estatus de su vehículo y confirmar si su placa ya está disponible ingresando al portal oficial: https://municipio-pma.tustributos.com/Public/PlateStatusForDelivery