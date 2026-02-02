Alcaldía de Panamá publica pliegos para licitar renovación de la calle 50 por $8 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá publicó el pasado 30 de enero el pliego de cargos para la contratación del estudio, diseño y construcción del proyecto de renovación urbana de la avenida Nicanor de Obarrio, conocida como calle 50, con un precio de referencia de 8 millones de dólares.

El proyecto contempla la intervención del tramo comprendido entre la avenida Federico Boyd y la Vía Brasil, en el corregimiento de Bella Vista, un eje vial de aproximadamente 1.7 kilómetros considerado estratégico dentro de la red metropolitana por su alta actividad económica, financiera y comercial, así como por su intenso flujo peatonal y vehicular.

De acuerdo con el documento oficial, la iniciativa busca atender las deficiencias históricas de movilidad y calidad del espacio público que presenta la zona, entre ellas la falta de accesibilidad universal, la discontinuidad de las aceras, la escasa arborización, la ausencia de áreas de descanso, la iluminación deficiente y la presencia de obstáculos que afectan el desplazamiento seguro de peatones.

Calle 50, originalmente concebida como un sector residencial exclusivo entre las décadas de 1930 y 1940, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales corredores financieros del país.

Actualmente alberga edificaciones corporativas, bancarias, hoteleras y gastronómicas, y es atendida por 13 rutas del sistema MiBus, con un promedio de 1,550 usuarios diarios, según cifras de septiembre de 2024.

El pliego de cargos establece que los proponentes deberán considerar las condiciones actuales del área y garantizar que sus propuestas integren todos los elementos necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo la coordinación con otras intervenciones urbanas en curso o planificadas.

Así quedaría la calle 50 tras su renovación urbana.

Entre estas se mencionan la renovación urbana de la vía Brasil, el diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo, como parte del Programa de Saneamiento de Panamá, y el proyecto de soterramiento de cables que se ejecuta en el mismo eje vial.

En ese sentido, el documento resalta que ya se han realizado trabajos parciales de soterramiento de cables de telecomunicaciones y televisión por suscripción, y que la empresa distribuidora Naturgy ha construido infraestructura subterránea para el servicio eléctrico en el sector de Obarrio, lo que permitirá avanzar con esta fase del proyecto en el corto plazo.

La Alcaldía también plantea la transformación de calle 50 en un corredor verde urbano, con soluciones que mitiguen problemas ambientales como las inundaciones recurrentes asociadas a la impermeabilización del suelo y el efecto de isla de calor urbano. Para ello, el proyecto deberá incorporar infraestructura verde, arborización estratégica, mobiliario urbano adaptado al clima local y medidas de resiliencia frente al cambio climático.

Como parte del proceso de licitación, se programó una visita en campo para el próximo 9 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m., con punto de encuentro en el edificio Evolution Tower, ubicado en la intersección de la avenida Nicanor de Obarrio y la avenida Aquilino de la Guardia, en el área de Bella Vista.