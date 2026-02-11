Alcaldía de Panamá renovará la 5 de Mayo, avenida 3 de Noviembre y calle Estudiante por $17 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá lanzó un ambicioso plan de renovación urbana que impactará cuatro zonas estratégicas del centro de la ciudad, con una inversión de referencia que supera los 25 millones de dólares.

El proyecto, de acuerdo a la Alcaldía dirigida por Mayer Mizrachi, busca transformar espacios públicos deteriorados, priorizar la movilidad peatonal, mejorar la accesibilidad universal y dinamizar la economía local.

Las intervenciones se ejecutarán mediante procesos de licitación pública e incluyen la avenida Nicanor de Obarrio (calle 50), con un precio de referencia de $8 millones; el área de 5 de Mayo, por $7 millones; la avenida 3 de Noviembre, también por $7 millones; y la Calle Estudiante, con una inversión estimada de $3 millones.

Renovación integral en 5 de Mayo

El proyecto en el área de 5 de Mayo y su zona de influencia, en los corregimientos de Santa Ana y Calidonia, contempla el estudio, diseño y construcción de una intervención urbana integral orientada a mejorar la caminabilidad, el ordenamiento del espacio público y la seguridad vial.

La propuesta prioriza al peatón, garantiza la accesibilidad universal y organiza la actividad de buhonería mediante la instalación de 25 quioscos formales.

La intervención abarcará aproximadamente 19,321 metros cuadrados de espacio público y una longitud cercana a 2,208 metros lineales, distribuidos en cuatro tramos, señala el pliego de cargos.

Avenida B. con dirección a la plaza 5 de Mayo.

El proyecto incluye la ampliación y adecuación de aceras, cruces peatonales seguros, rampas, paradas de transporte público, señalización vial, iluminación LED eficiente, mobiliario urbano y paisajismo con 187 árboles nativos y más de 1,600 metros cuadrados de áreas verdes.

También se incorporarán soluciones basadas en la naturaleza para la infiltración de aguas pluviales y la mitigación de inundaciones.

Avenida 3 de Noviembre y conexión con la Cinta Costera

En la avenida 3 de Noviembre, la Alcaldía busca recuperar la caminabilidad y revitalizar la actividad urbana, reforzando su conexión con la cinta costera, la avenida central, el área de mercados y el nodo de transporte de 5 de Mayo (estación del Metro y zona paga de MiBus).

El proyecto impactará una superficie aproximada de 56,000 metros cuadrados, con una longitud de 1,250 metros lineales, distribuidos en cinco tramos.

Las obras incluyen la rehabilitación de aceras, plazas públicas, ciclovías, paradas de buses, mobiliario urbano, iluminación eficiente, señalización y áreas verdes con vegetación nativa.

Avenida 3 de noviembre en la actualidad y cómo quedaría con el proyecto de renovación urbana.

Además, se contempla la construcción de locales comerciales y una ruta de ciclovía frente al Mercado del Marisco, conectada con la ciclovía de la cinta costera, como alternativa de movilidad sostenible.

Rescate urbano de la Calle Estudiante

La Calle Estudiante, ubicada en las inmediaciones del Instituto Nacional, será objeto de una intervención que busca rescatar su valor histórico y su rol como corredor peatonal clave, indicó la Alcaldía.

El proyecto abarcará una superficie de 7,882 metros cuadrados y una longitud de 1,322 metros lineales, distribuidos en cuatro tramos.

La renovación incluye la ampliación de aceras, reducción de velocidades vehiculares, eliminación de obstáculos, cruces peatonales seguros, mobiliario urbano, iluminación LED y la integración ordenada de 11 quioscos para microempresarios.

Estacionamientos paralelos en calle Estudiante.

El componente ambiental contempla la siembra de 104 árboles nativos y la incorporación de soluciones de bajo impacto para la gestión de aguas pluviales.

Según la Alcaldía de Panamá, las propuestas deberán cumplir estrictamente con los estándares técnicos y de calidad establecidos, sin reducción del alcance de las obras, e incluir todas las fases de análisis, diseño y construcción.

El objetivo, sostiene el municipio, es transformar el centro de la ciudad en un entorno más accesible, seguro, sostenible e inclusivo, con espacios públicos que promuevan la convivencia y mejoren la calidad de vida de residentes y visitantes.

La calle 50, zona transitada

Como se sabe, la renovación urbana de la avenida Nicanor de Obarrio, conocida como calle 50, fue la primera en ser anunciada por el alcalde Mizrachi.

El proyecto contempla la intervención del tramo comprendido entre la avenida Federico Boyd y la Vía Brasil, en el corregimiento de Bella Vista, un eje vial de aproximadamente 1.7 kilómetros considerado estratégico dentro de la red metropolitana por su alta actividad económica, financiera y comercial, así como por su intenso flujo peatonal y vehicular.

De acuerdo con el documento oficial, la iniciativa busca atender las deficiencias históricas de movilidad y calidad del espacio público que presenta la zona, entre ellas la falta de accesibilidad universal, la discontinuidad de las aceras, la escasa arborización, la ausencia de áreas de descanso, la iluminación deficiente y la presencia de obstáculos que afectan el desplazamiento seguro de peatones.

Así quedaría la calle 50 tras su renovación urbana.

Calle 50, originalmente concebida como un sector residencial exclusivo entre las décadas de 1930 y 1940, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales corredores financieros del país.

Actualmente alberga edificaciones corporativas, bancarias, hoteleras y gastronómicas, y es atendida por 13 rutas del sistema MiBus, con un promedio de 1,550 usuarios diarios, según cifras de septiembre de 2024.

El pliego de cargos establece que los proponentes deberán considerar las condiciones actuales del área y garantizar que sus propuestas integren todos los elementos necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo la coordinación con otras intervenciones urbanas en curso o planificadas.

Entre estas se mencionan la renovación urbana de la vía Brasil, el diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo, como parte del Programa de Saneamiento de Panamá, y el proyecto de soterramiento de cables que se ejecuta en el mismo eje vial.

En ese sentido, el documento resalta que ya se han realizado trabajos parciales de soterramiento de cables de telecomunicaciones y televisión por suscripción, y que la empresa distribuidora Naturgy ha construido infraestructura subterránea para el servicio eléctrico en el sector de Obarrio, lo que permitirá avanzar con esta fase del proyecto en el corto plazo.

La Alcaldía también plantea la transformación de calle 50 en un corredor verde urbano, con soluciones que mitiguen problemas ambientales como las inundaciones recurrentes asociadas a la impermeabilización del suelo y el efecto de isla de calor urbano. Para ello, el proyecto deberá incorporar infraestructura verde, arborización estratégica, mobiliario urbano adaptado al clima local y medidas de resiliencia frente al cambio climático.