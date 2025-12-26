Alcaldía de Panamá restringe bailes y emisión de ruido el 9 de enero, Día de los Mártires

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá decretó la suspensión de actividades bailables y la emisión de ruido durante el viernes 9 de enero de 2026, en el marco de la conmemoración del Día de la soberanía nacional, declarado como día de duelo nacional.

La medida, anunciada mediante decreto alcaldicio, prohíbe el uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como la realización de fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables amenizadas por orquestas, conjuntos u otros medios de difusión de música. La restricción regirá desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del viernes 9 de enero.

El decreto contempla sanciones económicas para quienes incumplan la disposición, con multas que oscilan entre 100 y 1,000 dólares, y advierte que la normativa no exime del cumplimiento de otras disposiciones nacionales y municipales relacionadas con la generación de ruido.

Sin embargo, el decreto no establece la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, por lo que esta actividad comercial no estaría incluida dentro de las restricciones anunciadas.

Cada año, en esta fecha, se honra la memoria de los caídos en la lucha por ver ondear la bandera panameña en la antigua Zona del Canal. Tradicionalmente, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, las actividades bailables y la emisión de música a alto volumen.