Alcaldía de San Miguelito abrirá convocatoria en julio para nuevas empresas de recolección de basura

En el mes de julio, la alcaldía de San Miguelito espera abrir una convocatoria pública para contratar nuevas empresas que se encarguen de la recolección de residuos en el distrito, así lo anunció la alcaldesa Irma Hernández.

“Esperamos que en julio estén listos nuestros pliegos de cargos y términos de referencia, para entonces abrir la convocatoria a empresas interesadas en brindar este servicio en San Miguelito”, expresó Hernández.

La empresa Recicladora Vida y Salud, S.A.( Revisalud) tiene un contrato de concesión de 20 años, que se inició en 2001 y culmina en 2026. Durante su gestión ha quedado en evidencia el pésimo servicio de recolección de basura.

La Dirección Regional de Salud de San Miguelito, mediante Resolución No.003 del 25 de enero de 2024, decretó estado de alerta sanitaria debido a la situación de insalubridad en los espacios públicos del distrito por la poca frecuencia en la recolección de la basura, lo que mantiene en riesgo la salud de la población.

En entrevista exclusiva con La Prensa, la alcaldesa adelantó que se buscan soluciones personalizadas para que se pueda recoger la basura en cada sector, dependiendo del tamaño de las aceras estrechas, veredas y calles.

Entre las opciones consideradas están vehículos más pequeños, como pick-ups, motos con vagones o mochilas especiales para acceder a zonas de difícil tránsito. “La recolección debe ser como un guante, hecho a la medida para nuestro distrito”, sostuvo.

Además de renovar la concesión para la recolección, Hernández destacó las iniciativas actuales de reciclaje, incluyendo jornadas los últimos viernes de cada mes en la Alcaldía, los sábados en Los Andes Mall, y la presencia del “Billy Truck”, que recorre las comunidades.

Otro de los retos señalados por la alcaldesa es la baja recaudación de la tasa de aseo, que actualmente se cobra a través de la factura de electricidad. Sin embargo, los medidores prepagos han quedado fuera del sistema de cobro, afectando la sostenibilidad del servicio.

“La gente no paga porque está insatisfecha, pero no hay un buen servicio porque no se paga lo suficiente. Ese ciclo no lo deben romper los ciudadanos, sino las nuevas empresas, brindando un servicio eficiente y cumplidor”, afirmó Hernández.

En San Miguelito viven más de 280 mil personas y, por día, se generan más de 350 toneladas de basura.