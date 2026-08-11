Alcaldía de San Miguelito analiza nuevas restricciones de movilidad por el aumento de homicidios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Alcaldía de San Miguelito evalúa retomar las restricciones de movilidad, a solicitud de la Policía Nacional, ante el aumento de homicidios y delitos de alto impacto registrados en el distrito.

La Alcaldía de San Miguelito analiza la posibilidad de implementar nuevamente restricciones de movilidad, luego de los recientes homicidios registrados en el distrito y tras recibir una solicitud formal de la Policía Nacional para volver a adoptar estas medidas, con el objetivo de reducir los delitos de alto impacto.

Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, explicó que la administración municipal mantiene conversaciones con las autoridades policiales para definir las acciones que podrían aplicarse, tomando en cuenta los sectores y horarios donde se registra un mayor número de casos delictivos.

De acuerdo con la alcaldesa, la Policía Nacional remitió una solicitud formal al municipio para que se vuelvan a establecer medidas de restricción de movilidad. Ante esta petición, indicó que actualmente se analizan las alternativas y su posible aplicación en determinados sectores del distrito.

Solo este lunes 10 de agosto se registraron tres homicidios de jóvenes entre 17 y 19 años en las comunidades de Torrijos Carter y la tercera etapa de Santa Librada. Según información de la Policía Nacional solo en San Miguelito se han registrado 71 homicidios en lo que va del año; mientras que lo que va este mes de agosto ya van 18 muertos por violencia.

“Miramos con mucha preocupación la situación de inseguridad que está padeciendo nuestro distrito de San Miguelito. Sabemos que esto responde a un abandono por años de no tener programas de prevención y de no tener presencia policial suficiente”, señaló.

Actualmente, los corregimientos que presentan mayores índices de delitos de alto impacto son Belisario Frías, Belisario Porras y Arnulfo Arias. No obstante, Hernández aclaró que todavía no se ha definido si las restricciones se aplicarían únicamente en estas áreas o en todo el distrito.

La propuesta planteada por la Policía Nacional a la Alcaldía de San Miguelito consiste en iniciar las intervenciones durante algunos días de semana y, posteriormente, evaluar una flexibilización hacia los fines de semana, indicó la alcaldesa.

No obstante, advirtió que cualquier medida deberá tomar en cuenta el impacto sobre las actividades comerciales y los emprendimientos de las comunidades.

“Tampoco la idea es coartar los emprendimientos ni los comercios, pero, por supuesto, todos debemos priorizar el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, manifestó.

La alcaldesa también señaló que esperaba reunirse con el jefe de la zona policial de San Miguelito para avanzar en la coordinación de estas medidas. Precisamente, este martes 11 de agosto se esperaba aprobar una cortesía de sala en el Consejo Municipal para abordar el tema, pero la solicitud no se concretó.

En cuanto a las estadísticas San Miguelito cerró el 2025 con 100 casos registrados de homicidios, lo que representó un 17% de un total de 593 casos. Mientras que en 2024 cerró con 583 homicidios, de los cuales 98 casos se dieron en este distrito.

Ante este escenario, sostuvo que las restricciones de movilidad podrían contribuir a evitar que los homicidios continúen aumentando.

La funcionaria recordó, además, que durante la aplicación anterior del toque de queda se registró una reducción de los delitos de alto impacto durante los horarios establecidos.

La alcaldesa sostuvo que las restricciones de movilidad serían una medida temporal y complementaria, mientras el municipio continúa desarrollando programas de prevención dirigidos a niños y jóvenes.