Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre

El evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre, realizado sin los permisos correspondientes, generó caos vial, ruido y daños en espacios públicos; la Alcaldía de San Miguelito anunció que citará y sancionará a los organizadores.

Tras el caos vehicular y los destrozos registrados la semana pasada en Villa Lucre durante una actividad denominada “Play Ride Park”, la Alcaldía de San Miguelito confirmó que citará y sancionará a la empresa responsable del evento.

La actividad, que convocó a conductores de automóviles, buses y motocicletas, generó afectaciones a la movilidad y a la convivencia de los residentes del sector.

El evento se realizó en un terreno donde desde hace semanas opera el parque de diversiones Play Land Park, visible desde la vía Tocumen.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que el evento multitudinario desarrollado el jueves 26 de febrero no contaba con los permisos municipales correspondientes, por lo que se procedió a citar a los organizadores para que rindan cuentas ante las autoridades locales.

“No contaban con los permisos; por esta razón, hemos citado a los organizadores y procederemos con las sanciones pertinentes debido a las afectaciones causadas: ruido excesivo, congestionamiento vehicular, acumulación de basura y desorden en espacios públicos”, detalló Hernández.

El tema fue abordado en la sesión del Concejo de San Miguelito de este martes 3 de marzo, donde se explicó que, para desarrollar cualquier actividad de este tipo, es indispensable cumplir con los permisos y requisitos establecidos, a fin de garantizar que se realice de manera organizada y coordinada.

Por su parte, Guillermo García Rivas, representante del corregimiento José Domingo Espinar (al que pertenece Villa Lucre, afirmó que la Junta Comunal no emitió el visto bueno para el evento, paso previo necesario antes de que la alcaldía pudiera otorgar un permiso. Por lo tanto, la actividad se desarrolló de manera irregular, subrayó.

“Nos enteramos cuando la actividad ya se estaba ejecutando y, de hecho, estábamos en medio de un tranque”, afirmó el representante, quien detalló que la ubicación del parque de diversiones temporal en un punto clave generó congestionamientos severos en la única vía de acceso y salida de la comunidad.

En redes sociales, los residentes habían expresado su preocupación por la logística del tráfico, especialmente en un fin de semana con alta circulación vehicular tras el periodo de vacaciones, lo que multiplicó los embotellamientos y las quejas.

“No podemos dejar pasar esta situación que se dio en Villa Lucre el jueves 26 de febrero en el Play Land Park, ubicado al lado de Villa Lucre, al cual le cambiaron el nombre ese día a Play Ride Park. Ambas actividades afectan la paz y tranquilidad de los vecinos y no podemos permitir que se sigan repitiendo en los próximos años”, indicó.

García precisó que, aunque el parque de diversiones cuenta con un permiso municipal para operar, la actividad promocional con influencers que se realizó no estaba autorizada y no guardaba relación con el permiso original.

Según lo informado por el administrador del parque, esta iniciativa fue una estrategia promocional para atraer más público durante un periodo de baja afluencia, sin prever las consecuencias negativas para la comunidad.

Sin embargo, García señaló que la Alcaldía de San Miguelito impondrá una multa enérgica al responsable del evento, además de exigir la reposición de los daños ocasionados en espacios públicos, como bancas y áreas verdes afectadas.

Asimismo, adelantó que para el próximo año no se otorgará el visto bueno para el parque sin que se contemple un acceso directo desde la vía Tocumen hacia sus instalaciones, con el objetivo de evitar el colapso vehicular en Villa Lucre durante los fines de semana.

El representante también solicitó una mejor coordinación con la Policía Nacional y la Alcaldía para fortalecer la supervisión de eventos y garantizar que no se repitan actividades al margen de la ley en áreas residenciales del distrito.