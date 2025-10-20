Alcaldía de San Miguelito lanza moratoria para aliviar morosidad y aumentar recaudación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de San Miguelito puso en marcha una nueva moratoria tributaria que ofrece exoneraciones de hasta el 70% en recargos y multas, con el objetivo de recuperar parte de los más de 9 millones de dólares que los contribuyentes adeudan al municipio desde 2021.

El tesorero municipal, Porfirio Luna, informó que la medida estará vigente del hasta el 31 de octubre, mientras que el impuesto de publicidad exterior tendrá una extensión especial hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Muchos contribuyentes nos han solicitado este alivio para poder ponerse al día y formalizar arreglos de pago. La moratoria contempla exoneraciones del 70% en multas e intereses de impuestos de negocios, vehículos y publicidad exterior”, explicó Luna.

Además, el plan incluye una reducción del 30% en la tasa de cementerio sobre los saldos adeudados hasta este año, y permite establecer arreglos de pago con descuentos proporcionales al monto abonado.

Según Luna, esta es la tercera moratoria implementada por la actual administración. La primera se aplicó por cinco días, al inicio de la gestión, para cubrir el pago de la planilla municipal; la segunda, en 2024, permitió recaudar unos 300 mil dólares.

En esta ocasión, el municipio espera ingresos entre 500 mil y un millón de dólares, luego de reportar resultados preliminares cercanos a los 200 mil.

El tesorero aseguró que los recursos obtenidos se destinan a funcionamiento, pago de deudas e inversiones locales, incluyendo proyectos comunitarios y obras menores.

Actualmente, la Alcaldía mantiene 6 mil negocios formalmente registrados, aunque la meta es duplicar esa cifra tras depurar la base de datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que contabiliza más de 40 mil avisos de operación en el distrito. “Muchos negocios abren sus avisos, pero no se inscriben en el municipio, lo que genera evasión de impuestos”, reconoció Luna.

En materia vehicular, el municipio mantiene un acuerdo con la Escuela Vocacional Chapala para garantizar el suministro de stickers y placas hasta diciembre de 2025, tras saldar una deuda de 350 mil dólares pendiente desde 2022. San Miguelito cuenta con una flota estimada de 40 mil a 46 mil vehículos registrados.

“El impuesto vehicular es el segundo tributo más importante del distrito. Invitamos a los contribuyentes a registrar sus autos en San Miguelito; esos fondos se traducen en servicios y obras locales”, afirmó el tesorero.

Con esta estrategia de alivio y cobro, la Alcaldía proyecta cerrar 2025 con ingresos entre 17.5 y 18.5 millones de dólares, una cifra récord en la historia del municipio, según datos de la Tesorería Municipal.