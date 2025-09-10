Alcaldía de San Miguelito licita mejoras en el Cementerio Municipal por $199 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Municipio de San Miguelito anunció la apertura del proceso de licitación para el proyecto de “Rehabilitación y Mejoras del Cementerio Municipal de San Miguelito”, ubicado en el sector de Chivo Chivo, corregimiento de Ancón, distrito de Panamá.

El precio de referencia para este acto público es de $199,189.72, monto que incluye el ITBMS, de acuerdo con los criterios técnicos y presupuestarios definidos para la ejecución de la obra.

La visita de campo está programada para el lunes 15 de septiembre; la reunión de homologación, para el jueves 18 de septiembre, y la presentación de propuestas para el 26 de septiembre.

El objetivo del proyecto, según el pliego de condiciones publicado en Panamá Compras, es modernizar y dignificar el espacio mediante la construcción de nuevas áreas de estacionamiento, la creación de un jardín de nichos y la rehabilitación del edificio administrativo y la capilla, actualmente en mal estado.

Además, se contempla el fraccionamiento del terreno para sepulturas en tierra.

En la actualidad, el Cementerio Municipal de San Miguelito es el único espacio público habilitado en el distrito para la prestación de estos servicios, principalmente a la población de bajos ingresos.

Su estado actual representa una limitación crítica, pues presenta deterioro en su infraestructura, incluyendo senderos internos, cerramientos, accesos y sistemas de drenaje, lo que ha afectado significativamente su funcionalidad.

La adjudicación de este proyecto se realizará en forma global, conforme a lo establecido en el pliego de cargos.

El contrato será otorgado al proponente que presente la oferta económica más baja, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y legales exigidos.

Las empresas interesadas deberán presentar propuestas que mantengan su validez por un periodo mínimo de 120 días hábiles a partir de la fecha de apertura.

Según la Alcaldía, que lidera Irma Hernández, con este proyecto se busca ofrecer mejores condiciones a los visitantes, garantizar un entorno más digno para el descanso eterno de los difuntos y mejorar las condiciones de trabajo del personal administrativo del cementerio.

Convocatoria de Licitación Pública



Vecinos, desde la Alcaldía de San Miguelito seguimos transformando los espacios públicos para brindar a nuestros vecinos lugares más dignos y seguros.



— Alcaldía de San Miguelito (@smalcaldia) September 9, 2025