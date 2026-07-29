Alcaldía de San Miguelito proyecta recaudar $640 mil con moratoria tributaria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las proyecciones del Municipio de San Miguelito apuntan a recaudar $15.5 millones este año. Con la moratoria, la meta aumenta a $16.1 millones .

Con la expectativa de sumar 640 mil dólares a sus ingresos este año, la Alcaldía de San Miguelito mantiene vigente una moratoria tributaria que ofrece descuentos en recargos y multas a los contribuyentes con deudas pendientes hasta el próximo 31 de octubre.

El tesorero municipal, Porfirio Luna, señaló que la iniciativa surgió a solicitud de los propios contribuyentes, muchos de los cuales mantenían deudas desde 2021 y requerían un alivio financiero para regularizar su situación.

Para implementar esta moratoria, el Consejo Municipal aprobó el Acuerdo Municipal No. 30, del 23 de junio de 2026, el cual fue posteriormente sancionado por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.

La Alcaldía de San Miguelito proyecta recaudar entre $15 y $15.5 millones este año. Con la moratoria, la meta aumenta a $16.1 millones.

El tesorero municipal explicó que enero es el mes de mayor recaudación, ya que los contribuyentes que pagan el año completo reciben un 10% de descuento por pronto pago. Durante el resto del año, el municipio recauda entre 900 mil y un millón de dólares mensuales.

Luna espera que, con la moratoria, ese promedio aumente a entre $1.1 y $1.2 millones mensuales durante su vigencia.

Condonación de recargos y multas

Luna explicó que la moratoria no contempla descuentos sobre el impuesto principal, sino únicamente sobre los recargos y determinadas multas.

La medida permite a los contribuyentes ponerse al día con el municipio mediante la condonación de recargos y multas, de acuerdo con una escala de descuentos. Durante los primeros 15 días de vigencia, los contribuyentes pueden obtener un 100% de descuento en los recargos. A partir de agosto, el beneficio disminuirá de forma escalonada: 80% en agosto, 70% en septiembre y 60% en octubre.

En cuanto a las multas, Luna detalló que la moratoria incluye rebajas para las sanciones por no presentar la declaración jurada, no registrar publicidad comercial y por incumplir con el pago del impuesto vehicular.

Los descuentos serán del 70% hasta el 31 de julio y del 50% durante el resto del período de vigencia. Los contribuyentes que no puedan cancelar la deuda en un solo pago podrán acogerse a un arreglo de pago con un descuento del 40% sobre los recargos y las multas.

Actualmente, el municipio mantiene registrados cerca de 6,000 contribuyentes del impuesto de negocios. No obstante, ha identificado 11 mil avisos de operación que permanecen abiertos en el sistema Panamá Emprende, muchos de ellos correspondientes a negocios que nunca iniciaron operaciones y fueron registrados durante la pandemia.

El funcionario hizo un llamado a quienes dejaron de operar durante la pandemia a cerrar formalmente sus avisos de operación, ya que, mientras estos permanezcan activos, la legislación obliga al municipio a seguir generando los impuestos correspondientes.

Entre las principales fuentes de ingresos municipales destacan los impuestos sobre negocios, vehículos y publicidad exterior.

En el caso del impuesto de negocios, el municipio registra 6,000 contribuyentes. Además, existen 40 mil vehículos inscritos en el parque vehicular del distrito, uno de los principales rubros de recaudación, con una proyección anual de 2.8 millones de dólares, informó el tesorero.

Sobre la publicidad exterior, Luna señaló que la administración desarrolla un proceso de ordenamiento para regular las estructuras publicitarias que durante años operaron sin control o sin cumplir con sus obligaciones tributarias.

Hasta el 28 de julio, la moratoria tributaria había permitido recaudar aproximadamente $100 mil, producto de los pagos realizados por unos 600 contribuyentes que se acogieron al beneficio.

La meta es cerrar julio con aproximadamente 150 mil dólares recaudados y cerca de 800 contribuyentes beneficiados antes de que finalice el primer tramo del programa, el 31 de julio.

Hasta el cierre de junio, el municipio había recaudado $9 millones 121 mil, cifra que esperan incrementar con los últimos días de la moratoria y el fortalecimiento de las acciones de cobro.