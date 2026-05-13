Alcaldía licita construcción de parques de bolsillo por $1.07 millones y solo recibe una propuesta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Solo una empresa acudió al llamado de la Alcaldía de Panamá para ejecutar el proyecto de construcción de parques de bolsillo en siete corregimientos del distrito capital, una contratación valorada en $1,075,000.

La única propuesta fue presentada en la licitación pública por la empresa Educational Furniture & Technology, S.A., que ofertó un monto similar al precio de referencia establecido por el municipio.

El acto de presentación de propuestas se realizó el martes 12 de mayo, y ahora corresponderá a una Comisión Evaluadora analizar la documentación y determinar si el contrato será adjudicado.

El proyecto contempla la construcción de 10 parques de bolsillo distribuidos en los corregimientos de Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Río Abajo y Juan Díaz, como parte de una primera fase orientada a recuperar espacios urbanos remanentes o subutilizados.

Los parques de bolsillo, explicó la Alcaldía, son microespacios públicos de acceso comunitario que surgieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial como una alternativa de bajo costo frente a la escasez de recursos.

Proponente en la licitación para la construcción de parques de bolsillo.

En el caso de Panamá, el municipio plantea que estas intervenciones buscan atender problemas de movilidad y entorno urbano asociados al crecimiento acelerado de la ciudad, marcado por un modelo “centrado en el automóvil”, que ha dejado áreas sin uso en intersecciones, bordes de calles o isletas vehiculares.

De acuerdo con el pliego de cargos, las zonas seleccionadas presentan condiciones recurrentes como aceras inexistentes o discontinuas, obstáculos en el espacio peatonal, falta de sombra, escasa vegetación, deficiente iluminación pública y ausencia de infraestructura adecuada para el manejo de aguas pluviales.

La Alcaldía sostiene que con estas obras se busca mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal, reforzar la seguridad vial.