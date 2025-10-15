Panamá, 15 de octubre del 2025

    Alerta por lluvias en Panamá: IMPHA advierte sobre posibles inundaciones

    Getzalette Reyes
    Tormentas y precipitaciones fuertes afectan Panamá hasta el 17 de octubre. LP Alexander Arosemena

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas, vigente desde las 10:00 a.m. de este miércoles 15 de octubre hasta las 11:59 p.m. del viernes 17 de octubre, que abarca las provincias de Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y el resto del país.

    La técnico meteoróloga Julissa Rivera explicó que la combinación de bajas presiones y ejes de vaguada activos favorece la ocurrencia de tormentas de intensidad fuerte a muy fuerte, con ráfagas de viento y acumulados de lluvia significativos, especialmente durante las tardes y noches.

    Entre los impactos esperados se esperan crecidas de ríos, inundaciones puntuales, calles anegadas y caída de árboles.

    Se estima que los acumulados diarios de lluvia podrían alcanzar entre 30 y 70 mm en las zonas más afectadas, mientras que el resto del país presenta menor probabilidad de afectaciones.

    Las autoridades recomiendan a la población seguir las actualizaciones oficiales, proteger vehículos y pertenencias al aire libre, y atender las indicaciones ante cualquier emergencia.

    Granizo registrado en Panamá Oeste

    Ayer, martes, en Panamá Oeste se reportó la caída de granizo, fenómeno asociado a corrientes ascendentes que elevan la lluvia por encima del nivel de congelación, formando partículas de hielo que caen a la superficie.

    Este evento es un indicador de la intensidad de la tormenta y puede causar daños a vehículos, techos y cultivos, además de representar un riesgo para las personas que se encuentren al aire libre, alertó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

