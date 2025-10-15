Alerta por lluvias en Panamá: IMPHA advierte sobre posibles inundaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas, vigente desde las 10:00 a.m. de este miércoles 15 de octubre hasta las 11:59 p.m. del viernes 17 de octubre, que abarca las provincias de Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y el resto del país.

La técnico meteoróloga Julissa Rivera explicó que la combinación de bajas presiones y ejes de vaguada activos favorece la ocurrencia de tormentas de intensidad fuerte a muy fuerte, con ráfagas de viento y acumulados de lluvia significativos, especialmente durante las tardes y noches.

Entre los impactos esperados se esperan crecidas de ríos, inundaciones puntuales, calles anegadas y caída de árboles.

Se estima que los acumulados diarios de lluvia podrían alcanzar entre 30 y 70 mm en las zonas más afectadas, mientras que el resto del país presenta menor probabilidad de afectaciones.

Las autoridades recomiendan a la población seguir las actualizaciones oficiales, proteger vehículos y pertenencias al aire libre, y atender las indicaciones ante cualquier emergencia.

📣 Aviso de Vigilancia por Lluvias Significativas 🌧



📌 Aviso válido hasta las 11:59 p.m del 17 de octubre de 2025.



Pronóstico por las meteorólogas del @imhpapma Pilar López y Julissa Rivera.



Para más información visita https://t.co/74vkjvaOsU pic.twitter.com/b6KRONXBce — IMHPA (@imhpapma) October 15, 2025

Granizo registrado en Panamá Oeste

Ayer, martes, en Panamá Oeste se reportó la caída de granizo, fenómeno asociado a corrientes ascendentes que elevan la lluvia por encima del nivel de congelación, formando partículas de hielo que caen a la superficie.

Este evento es un indicador de la intensidad de la tormenta y puede causar daños a vehículos, techos y cultivos, además de representar un riesgo para las personas que se encuentren al aire libre, alertó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.