Alerta por lluvias en Panamá: IMPHA advierte sobre posibles inundaciones

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas, vigente desde las 10:00 a.m. de este miércoles 15 de octubre hasta las 11:59 p.m. del viernes 17 de octubre, que abarca las provincias de Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y el resto del país.
La técnico meteoróloga Julissa Rivera explicó que la combinación de bajas presiones y ejes de vaguada activos favorece la ocurrencia de tormentas de intensidad fuerte a muy fuerte, con ráfagas de viento y acumulados de lluvia significativos, especialmente durante las tardes y noches.
Entre los impactos esperados se esperan crecidas de ríos, inundaciones puntuales, calles anegadas y caída de árboles.
Se estima que los acumulados diarios de lluvia podrían alcanzar entre 30 y 70 mm en las zonas más afectadas, mientras que el resto del país presenta menor probabilidad de afectaciones.
Las autoridades recomiendan a la población seguir las actualizaciones oficiales, proteger vehículos y pertenencias al aire libre, y atender las indicaciones ante cualquier emergencia.
Granizo registrado en Panamá Oeste
Ayer, martes, en Panamá Oeste se reportó la caída de granizo, fenómeno asociado a corrientes ascendentes que elevan la lluvia por encima del nivel de congelación, formando partículas de hielo que caen a la superficie.
Este evento es un indicador de la intensidad de la tormenta y puede causar daños a vehículos, techos y cultivos, además de representar un riesgo para las personas que se encuentren al aire libre, alertó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.