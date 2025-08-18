Alerta verde en Panamá: monitorean efectos del huracán Erin y condiciones climáticas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades panameñas siguen monitoreando las condiciones climáticas a nivel nacional y, hasta el momento, se mantiene la alerta verde por las constantes lluvias, debido a la inestabilidad atmosférica y a los efectos indirectos del huracán Erin.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), entre el viernes 15 de agosto y las primeras horas de este lunes 18, se han atendido 19 incidentes en todo el país, ocasionados principalmente por las lluvias y ráfagas de viento.

Según los datos del Sinaproc, los eventos incluyeron siete inundaciones de viviendas, tres colapsos de estructuras, dos deslizamientos de tierra, dos árboles caídos sobre la vía, un árbol sobre una residencia y otro sobre un muro.

La mayoría de las incidencias se registraron en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con siete cada una.

El Sinaproc, en coordinación con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se mantiene monitoreando el comportamiento del clima para determinar si se levanta la alerta verde o se mantiene. La alerta está vigente hasta este martes 19 de agosto.

Se reitera que se mantiene vigente la alerta verde preventiva a nivel nacional, debido a la inestabilidad atmosférica y a los efectos indirectos del huracán Erin, que continúan generando lluvias intermitentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio.

Sinaproc reiteró a la ciudadanía mantener la precaución ante posibles deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y caídas de árboles.

Recomendaciones