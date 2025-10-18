Panamá, 18 de octubre del 2025

    Trabajos

    Algunos sectores de la ciudad de Colón estarán sin agua en la mañana de este domingo

    Henry Cárdenas P.
    Algunos sectores de la ciudad de Colón estarán sin agua en la mañana de este domingo
    Potabilizadora de Monte Esperanza en Colón. Cortesía/Canal de Panamá

    La Autoridad del Canal de Panamá informó que este domingo 19 de octubre de 2025 algunos sectores de la ciudad de Colón y de Margarita estarán sin agua potable.

    De acuerdo con la entidad, la interrupción será de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y se debe a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Monte Esperanza.

    Por otro lado, se informó que este domingo, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., continuarán los trabajos de corte de pavimento, excavación y reparación de una tubería de agua potable en un tramo de la vía Bolívar, frente a la estación Puma de Plaza del Sol, en Margarita, Colón.

    Estos trabajos se están realizando desde este sábado 18 de octubre.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

