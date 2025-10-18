Algunos sectores de la ciudad de Colón estarán sin agua en la mañana de este domingo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Canal de Panamá informó que este domingo 19 de octubre de 2025 algunos sectores de la ciudad de Colón y de Margarita estarán sin agua potable.

De acuerdo con la entidad, la interrupción será de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y se debe a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Monte Esperanza.

Por otro lado, se informó que este domingo, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., continuarán los trabajos de corte de pavimento, excavación y reparación de una tubería de agua potable en un tramo de la vía Bolívar, frente a la estación Puma de Plaza del Sol, en Margarita, Colón.

Estos trabajos se están realizando desde este sábado 18 de octubre.