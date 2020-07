Alianza provida cuestiona la participación de panelistas ‘que adversan los principios de la fe', en evento en la Usma

La polémica acompaña la celebración de una conferencia virtual sobre derechos humanos en tiempos de pandemia, por parte de la Universidad Santa María la Antigua (USMA).

Resulta que Juan Francisco de la Guardia, presidente de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, presuntamente envió una nota al rector de la USMA, Juan Planells, para protestar porque la referida conferencia virtual tendría como panelistas a dos “personas que adversas públicamente los principios de nuestra fe católica”.

Se trata del abogado Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, un “reconocido homosexual”, y Esmeralda Arosemena de Troitiño, exmagistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y actual presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El evento, originalmente programado para este sábado 18 de julio, finalmente no se llevó a cabo, por problemas con la agenda del rector Planells.

La Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA (Aedusma), organizadores de la conferencia, advirtió que el evento ha sido pospuesto -no cancelado- y la decisión no guarda relación alguna con la nota de De la Guardia. Sostiene que la Alianza no tiene injerencia en la asociación estudiantil o sus actividades.

“Rechazamos este nuevo intento de intromisión por parte de la mencionada agrupación”, señala un comunicado de Aedusma, emitido este sábado.

Comunicado de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA frente al tema de la actividad "Derechos Humanos en tiempos de Pandemia" con la participación de Esmeralda Arosemena de Troitiño e Iván Chanis, dos profesionales del derecho internacionalmente reconocidos por sus aportes a Panamá.

“Condenamos firmemente los planteamientos expresados por el señor De la Guardia Brin, y su intención de quitarnos la oportunidad de recibir conocimiento de profesionales del derecho internacional reconocidos, por el hecho de tener un pensamiento o una postura distinta a la suya. Lamentamos este comportamiento abiertamente discriminatorio y que ademas atenta contra la libertad de pensamiento”, agrega Aedusma, que señala que pronto comunicará la nueva fecha del webinario con Chanis y Arosemena de Troitiño.

El evento según la explicación formal que recibí es que fue cancelado por conflicto en la agenda del Rector. — Iván Ch

“Pienso que lo importante a resaltar es que las universidades aseguren una libertad de pensamiento, y que discursos antiderechos no coaccionen a espacios de debate sobre derechos humanos”, opinó Chanis.