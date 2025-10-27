Panamá, 27 de octubre del 2025

    EVENTO

    Alta afluencia en el Casco Peatonal pese a restricciones

    José González Pinilla
    En la Plaza Catedral se desarrolló el Festival Cultural del Calipso. Cortesía/Municipio de Panamá

    Cientos de personas acudieron este domingo 27 de octubre a la octava edición del Casco Peatonal en el corregimiento de San Felipe, una actividad impulsada por la Alcaldía de Panamá junto al Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo.

    De acuerdo a la alcaldía, una vez más la actividad transformó las principales calles del Casco Antiguo en un corredor cultural y recreativo.

    La jornada incluyó presentaciones en vivo de música típica y afroantillana, desfiles folclóricos y espacios familiares.

    Uno de los momentos más concurridos fue el tamborito de Callejón en la Calle 2ª, conocida como Calle de las Molas, donde empolleradas encabezaron un recorrido cargado de tradición.

    En la Plaza Catedral se desarrolló el Festival Cultural del Calipso, con artistas como Idania Dowman y Alfredo Payne, además de un mercado caribeño con emprendedores locales.

    Uno de los momentos más concurridos fue el tamborito de Callejón en la Calle 2ª. Cortesía/Municipio de Panamá

    También se habilitaron áreas temáticas como “Momentos Perrunos” en la Plaza Bolívar, y en la Casa de la Municipalidad se realizó la Feria de Turismo y Cultura 2025, con más de 30 expositores.

    Pese al ambiente festivo, esta edición se llevó a cabo bajo restricciones de movilidad y accesos específicos, debido a que residentes del área habían manifestado su preocupación por el ruido, el cierre de calles y los impactos constantes sobre la vida cotidiana del Casco Antiguo.

    La Alcaldía aseguró que se coordinó un plan para reducir las afectaciones, aunque algunos vecinos reiteraron que esperan regulaciones más claras sobre horarios y límites de ocupación.

    Turistas visitaron el Casco Peatonal. Cortesía/Municipio de Panamá

    Casco Peatonal se realiza el último domingo de cada mes y se ha destacado como una de las principales actividades culturales y turísticas de la ciudad, con un impacto notable para los buhoneros, el comercio creativo y gastronómico de la zona.

    El debate ahora se centra en cómo sostener ese modelo sin comprometer la habitabilidad de un barrio histórico con población residente activa.

    José González Pinilla

    Editor


