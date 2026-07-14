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    ALCALDÍA DE PANAMÁ

    Alumbrado navideño: una empresa presenta oferta para decorar la capital

    El proyecto contempla la intervención de 35 espacios públicos del distrito de Panamá y sus corregimientos.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Alumbrado navideño: una empresa presenta oferta para decorar la capital
    Alumbrado en la cinta costera durante 2025. Elysée Fernández

    La licitación para el alumbrado navideño de la ciudad de Panamá avanzó con la presentación de una propuesta. Disaroca Group, S.A. ofertó $3.2 millones para ejecutar el proyecto de decoración que la Alcaldía de Panamá prevé instalar en distintos puntos de la capital durante las festividades de fin de año de 2026.

    +info

    Alcaldía de Panamá licita alumbrado navideño para 35 puntos de la ciudad capitalMizrachi otorga a Disaroca Group contrato por $2.8 millones para alumbrado navideño

    La oferta presentada fue ligeramente inferior al precio de referencia fijado para el acto público, establecido en $3.3 millones. Esa cifra es similar a la del proceso de licitación realizado el año pasado, cuando el contrato fue adjudicado por cerca de $3 millones.

    En esa ocasión, la empresa seleccionada también fue Disaroca Group, S.A., que estuvo a cargo del alumbrado navideño de la ciudad de 2025.

    Alumbrado navideño: una empresa presenta oferta para decorar la capital
    Luces en la avenida Balboa. Elysée Fernández

    En caso de resultar seleccionada por la Alcaldía de Panamá, la empresa tendrá la responsabilidad de suministrar, instalar, operar, mantener y desmontar los elementos decorativos y lumínicos que serán colocados en distintos puntos de la capital.

    Los espacios públicos

    El proyecto contempla la intervención de 35 espacios públicos del distrito de Panamá y sus corregimientos, donde se instalarán estructuras de iluminación y ambientación navideña.

    El alcance de la contratación incluye el alquiler de los equipos decorativos, el transporte, el montaje, las conexiones eléctricas, el mantenimiento durante el periodo de funcionamiento y el desmontaje una vez concluida la temporada. La empresa adjudicataria deberá garantizar que los elementos instalados operen de forma continua y segura.

    El cronograma del proyecto establece un periodo de ejecución de 15 meses. La planificación contempla dos meses para la producción y el transporte de los equipos, además de las etapas de instalación, pruebas de funcionamiento, operación del alumbrado y mantenimiento posterior.

    El montaje

    Según el documento oficial de la licitación, el montaje de las luminarias comenzará en octubre de 2026 en los parques y sitios previamente seleccionados por el Municipio de Panamá.

    Alumbrado navideño: una empresa presenta oferta para decorar la capital
    Área de la cinta costera. Elysée Fernández

    Para el 30 de ese mes deberán estar listas las acometidas eléctricas, tras las inspecciones técnicas realizadas con el acompañamiento de un ingeniero eléctrico de la Alcaldía.

    En noviembre se efectuarán pruebas parciales de encendido en los puntos que registren avances conforme al cronograma de ejecución. La prueba final del sistema completo está programada para el 25 de noviembre de 2026, mientras que el encendido oficial del alumbrado navideño se realizará el domingo 29 de noviembre.

    Las estructuras permanecerán instaladas hasta el 31 de enero de 2027, fecha prevista para el apagado general del proyecto. Posteriormente, el contrato contempla trabajos de mantenimiento de la iluminación LED entre febrero y diciembre de 2027 en las áreas de palmeras ubicadas en la Cinta Costera y la Cinta Norteña, así como en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

    Alumbrado navideño: una empresa presenta oferta para decorar la capital
    La Alcaldía de Panamá busca iluminar 35 espacios públicos. Elysée Fernández

    Entre los sitios contemplados figuran la Cinta Costera 1 y 2; la Plaza Herrera, en San Felipe; Calle Uruguay, en Bella Vista; el parque Eduardo Vallarino, en Betania; Parque Norte, en Chilibre; Parque Villa Catalina, en Don Bosco; Parque Rotonda La Siesta, en Tocumen; y la rotonda de Chanis, en el corregimiento de Parque Lefevre.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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