AMOACSS pide trabajar en la prevención y atención temprana de la Covid-19

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) pidió a las autoridades del Gobierno central, al Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), la creación de protocolos para, entre otros aspectos, comenzar a utilizar medicinas que ayuden a controlar la enfermedad de la Covid-19 desde sus inicios.

El secretario general de la Amoacss, Fernando Castañeda, dijo que se deben dejar de utilizar medicamentos que no han probado su eficacia. Subrayó que, aunque por ahora no existe un fármaco en particular que cure la Covid-19, sí hay otros que controlan la enfermedad, principalmente desde los primeros síntomas.

Lea aquí: Elaboran propuesta para volver a utilizar la hidroxicloroquina

Además, Castañeda exhortó a que a las personas se les garantice la alimentación, que sea saludable. Es decir, con productos que promuevan una buena nutrición e hidratación. La intervención debe ser integral para poder comenzar a bajar los casos, acotó.

El reporte epidemiológico del Minsa de ayer domingo 12 de julio registraba 1,301 nuevos casos de la Covid-19 y 16 decesos en las 24 últimas horas.

Estas cifras aumentaron los casos acumulados a 45,633 y las muertes suben a 909 y la letalidad es de 1.99%.