Ampliación de horarios en centros de salud dependerá de recursos y demanda: Minsa

La ampliación de horarios se aplicará de forma gradual y selectiva, según la disponibilidad de personal, insumos y presupuesto, tras la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley No. 19 en la Asamblea Nacional.

El Ministerio de Salud (Minsa) planificará la extensión de horarios en los centros de salud en función de la disponibilidad de recursos, personal y demanda de atención, tras la aprobación ayer, 20 de enero, en tercer debate del proyecto de Ley No.19 en la Asamblea Nacional.

Así lo informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien explicó que la ampliación no se aplicará de manera generalizada, sino de forma selectiva, de acuerdo con las necesidades específicas de cada región, corregimiento y distrito.

La medida forma parte del compromiso asumido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, de “poner al paciente primero” y mejorar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud.

Boyd Galindo precisó que el Minsa viene trabajando desde el año pasado en un esquema técnico para implementar horarios extendidos en los centros que más lo requieren. Con la aprobación del proyecto de ley, la institución queda facultada para definir de manera logística dónde se aplicará la medida.

“Con la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley No. 19, los diputados han dejado abierta la posibilidad de que el Minsa determine de manera logística dónde se implementará la extensión de horarios, lo que nos permitirá invertir de forma adecuada los recursos del Estado”, señaló el titular de la cartera de Salud.

Subrayó que cada centro de salud será evaluado antes de incorporarse al esquema de horario extendido. Entre los criterios que se tomarán en cuenta figuran la disponibilidad de personal médico y de enfermería, los insumos, los medicamentos y el presupuesto asignado, así como la demanda de atención en cada zona.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud. Elysée Fernández

Una vez se vayan incorporando nuevas instalaciones al sistema de horario extendido, el Ministerio de Salud informará oportunamente a la población cuáles centros estarán habilitados para atender consultas y urgencias fuera del horario regular.

Actualmente, el Minsa cuenta con 120 centros de salud a nivel nacional que ya operan con horario extendido, bajo un modelo de atención ajustado a las necesidades locales. Este esquema se aplica principalmente en áreas donde existe una mayor demanda de servicios después de la jornada laboral y en comunidades con acceso limitado a hospitales.

Según explicó Boyd Galindo, el objetivo es fortalecer el primer nivel de atención, reducir la presión sobre las salas de urgencias hospitalarias y ofrecer alternativas cercanas para la atención primaria.

Como parte de esta estrategia, el Minsa procurará que en cada región de salud exista, al menos, una instalación de atención primaria con horario extendido, a fin de garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos y mejorar la cobertura del sistema público.

La aprobación del proyecto de ley proporciona un marco legal para reorganizar la prestación de servicios de salud en función de las necesidades reales de la población y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Con esta planificación gradual, el Minsa busca ampliar la cobertura sin comprometer la sostenibilidad del sistema y asegurar que la extensión de horarios responda a criterios técnicos y a la demanda efectiva de la población.