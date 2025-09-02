Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) abrió el proceso de licitación para la ampliación del corredor de las playas, que se extenderá hasta el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.

La licitación fue publicada en el portal de Panamá Compra y el proyecto consiste en el ensanche de la carretera Panamericana, en un tramo de 20 kilómetros, ampliándola de cuatro a seis carriles, y el precio de referencia es de 250 millones de dólares.

En el pliego de cargos de la licitación se incluye la colocación de asfalto modificado, reubicación de servicios públicos, extensión de estructuras de drenaje, ampliación de puentes existentes y la adquisición de servidumbres viales.

Se detalla que la ampliación del corredor de las playas comprende un tramo que va de El Espino (La Chorrera) hasta Campana (Capira).

Se informó que la reunión previa de homologación se llevará a cabo el 17 de septiembre de 2025. En tanto, la presentación y apertura de propuestas se realizará el 13 de octubre de 2025.

La primera fase del corredor de la playas fue habilitada desde el pasado mes de septiembre de 2024 y comprende una extensión de 1.7 kilómetros por el viaducto entre La Chorrera y el sector de Santa Cruz, en Panamá Oeste. Esta obra, que incluyó otros trabajos en el sector, tuvo un costo cercano a los 282 millones de dólares.