Ampliación y rehabilitación de la vía José Agustín Arango costará unos $10 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con un precio de referencia de 10 millones de dólares, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) licitará la ampliación y rehabilitación de la vía José Agustín Arango, en el tramo comprendido entre la entrada de Cerro Azul y Pacora, una de las rutas más transitadas de Panamá este.

La obra, denominada “Ampliación de la vía José Agustín Arango (entrada de Cerro Azul–Pacora) – Fase 1”, contempla la ampliación a cuatro carriles de aproximadamente 4.8 kilómetros, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los congestionamientos que diariamente enfrentan residentes de los corregimientos de 24 de Diciembre y Pacora.

Según aforos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se calcula que unos 26 mil vehículos se movilizan cada mañana desde Panamá este —principalmente desde Pacora, Nuevo Tocumen y Cabra— hacia la ciudad de Panamá, con un flujo similar durante las horas de la tarde.

El proyecto también busca reforzar la seguridad vial y modernizar la infraestructura existente mediante la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares, mejoras al sistema de drenaje pluvial, instalación de luminarias LED, señalización vial, semaforización y nuevas bahías para paradas de buses.

La iniciativa incluye la ampliación de la vía para contar con cuatro carriles de circulación —dos por sentido—, cada uno con un ancho de 3.35 metros. Además, ambos sentidos estarán separados por una isleta central con interrupciones coordinadas para facilitar el acceso a barriadas y centros de servicios.

Los trabajos contemplan el perfilado de la carpeta asfáltica existente, la colocación de material selecto, capa base, riego de imprimación y una nueva carpeta de hormigón asfáltico caliente.

Asimismo, se prevé la construcción de aceras accesibles, rampas para personas con discapacidad y pasos peatonales seguros en áreas escolares y comunitarias, como parte de las medidas de accesibilidad universal incluidas en el diseño.

Entre las estructuras que serán intervenidas figuran los puentes sobre el río Cabra, río Agua Mula y quebrada La Guasa, además de drenajes y cajones pluviales destinados a disminuir inundaciones y escorrentías durante la temporada lluviosa.

Como parte del proceso de contratación pública, el MOP realizará una reunión previa y de homologación el próximo 2 de junio de 2026, de manera virtual. La recepción y apertura de propuestas está programada para el 23 de junio a través del portal Panamá Compra.

Según el pliego de condiciones, el contratista deberá incluir en su propuesta un monto destinado al mantenimiento de la vía durante un período de 36 meses calendario. Además, el contrato tendrá una vigencia de 1,885 días calendario a partir de la entrega de la orden de proceder.

Panamá este es una de las zonas con mayor crecimiento urbano y expansión residencial de la capital. Solo en Pacora residen más de 70,200 habitantes, según datos del XII Censo Nacional de Población de 2023.