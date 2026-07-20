Anestesiólogos denuncian falta de insumos en el Complejo y Ciudad de la Salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La CSS plantea que la situación ya fue resuelta y explica que parte de las dificultades estuvieron relacionadas con el cierre temporal de quirófanos en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid por trabajos de mantenimiento.

Los especialistas del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, quienes también cumplen jornadas asistenciales en la Ciudad de la Salud (Cidelas), alertaron sobre la falta de medicamentos, insumos y personal de enfermería que, según señalan, está afectando el desarrollo de los procedimientos anestésicos y puede comprometer la seguridad de los pacientes.

La situación fue comunicada al jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación, Francisco Vlieg, mediante una carta fechada el pasado 1 de julio, en la que los médicos solicitaron que el problema fuera elevado, con carácter prioritario, a las autoridades administrativas de la Caja de Seguro Social (CSS).

En la nota, los especialistas describen una serie de dificultades que, según explican, se han presentado de manera recurrente en las áreas donde brindan atención, principalmente relacionadas con la disponibilidad de medicamentos esenciales para la práctica anestésica, insumos médicos y personal de enfermería de apoyo.

Entre los medicamentos cuya disponibilidad cuestionan figuran la efedrina, la fenilefrina, la dexmedetomidina y la ketamina, fármacos utilizados en diferentes etapas del manejo anestésico, incluido el control hemodinámico de los pacientes, la anestesia regional, la analgesia y la atención de situaciones críticas durante el período perioperatorio.

Especialistas del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y de la Ciudad de la Salud denunciaron la falta de medicamentos, insumos y personal de enfermería en los servicios de Anestesiología de la Caja de Seguro Social. Foto/Elysée Fernández

Los anestesiólogos señalan que la ausencia de estos medicamentos limita la capacidad de respuesta ante escenarios clínicos que requieren intervenciones inmediatas y puede dificultar la toma de decisiones durante los procedimientos quirúrgicos.

Además de los medicamentos, los médicos reportaron la falta de insumos necesarios para realizar procedimientos en condiciones adecuadas de seguridad.

Entre los materiales mencionados figuran tubos corrugados, alargadores de venoclisis, sistemas de venoclisis libres de aguja de doble puerto, máscaras faciales, cánulas orofaríngeas y nasales de diferentes tamaños, así como catéteres nasales utilizados para la monitorización mediante capnografía.

Según los especialistas, estos recursos forman parte del equipo necesario para garantizar una anestesia segura y cumplir con los estándares de calidad establecidos para esta especialidad.

En la carta califican de “inaceptable” que, ante la falta de algunos insumos, se recurra a la reutilización de dispositivos cuando, a su juicio, esta práctica no garantiza las condiciones de seguridad requeridas para la atención de los pacientes.

Carta a la que tuvo acceso La Prensa en la que los anestesiólogos detallan las dificultades que enfrentan por la falta de insumos y medicamentos.

Falta de personal de enfermería

La alerta de los médicos no se limita al abastecimiento de medicamentos y materiales.

Los especialistas también expresaron preocupación por la falta de personal de enfermería asignado de manera permanente para apoyar al Servicio de Anestesiología en los quirófanos de Ortopedia de la Ciudad de la Salud.

Según explican, tras la salida por vacaciones de una enfermera asignada al área, no han contado con un reemplazo permanente para apoyar procedimientos como bloqueos neuroaxiales, bloqueos periféricos, inducción anestésica y manejo de la vía aérea.

Los médicos sostienen que esta situación incrementa la carga asistencial del anestesiólogo y reduce el apoyo disponible durante procedimientos que requieren coordinación entre distintos profesionales de la salud.

En la comunicación enviada al jefe del servicio, los especialistas aseguran que estas deficiencias han sido reportadas previamente, pero que, hasta la fecha, no se ha logrado establecer una solución definitiva que garantice un suministro continuo de medicamentos e insumos, ni la asignación permanente del recurso humano necesario.

También advierten que la persistencia de estas condiciones no solo representa un riesgo para los pacientes, sino que puede exponer a los profesionales a auditorías, investigaciones o procesos médico-legales derivados de eventos adversos ocurridos en un contexto en el que, según señalan, no cuentan con todos los recursos indispensables para ejercer la especialidad de manera segura.

Por ello, solicitaron medidas urgentes para restablecer el abastecimiento y garantizar el personal requerido para el funcionamiento del Servicio de Anestesiología, tanto en el Complejo Hospitalario como en la Ciudad de la Salud.

Las quejas de los pacientes y médicos sobre la falta de insumos y medicamentos en la CSS son constantes. Foto/Elysée Fernández

CSS atribuye parte de las dificultades al cierre de quirófanos

Consultado sobre esta situación, el director nacional de Prestaciones y Servicios de Salud de la CSS, Marcos Young, afirmó que el problema “ya fue resuelto localmente”.

El funcionario explicó que parte de las dificultades estuvo relacionada con el cierre temporal de quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde la institución inició trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado.

Estos trabajos fueron anunciados inicialmente como una intervención temporal; sin embargo, las labores se han extendido más allá del período previsto.

Hasta ahora, la CSS mantiene habilitados únicamente cuatro quirófanos del Complejo Hospitalario mientras continúan los trabajos de mantenimiento, que comenzaron el pasado 2 de julio.

La institución implementó informó que implementó un plan de contingencia para mantener la atención quirúrgica durante este período.

De acuerdo con la CSS, las urgencias absolutas continúan siendo atendidas en el Complejo Hospitalario, mientras que otros procedimientos han sido redistribuidos hacia la Ciudad de la Salud y los hospitales Dra. Susana Jones Cano e Irma de Lourdes Tzanetatos.

El objetivo del plan es mantener la continuidad de los servicios mientras avanzan las adecuaciones en las salas quirúrgicas.

Dos versiones sobre una misma situación

Mientras la CSS sostiene que la situación fue atendida y que parte de las dificultades estuvo relacionada con la reducción temporal de quirófanos por mantenimiento, los especialistas de Anestesiología aseguran que los problemas reportados tienen un alcance mayor.

Los médicos señalan que la situación no se limita al cierre temporal de las salas quirúrgicas, sino que incluye la falta recurrente de medicamentos, insumos esenciales y personal de enfermería.

Para los especialistas, garantizar estos recursos es fundamental para mantener la seguridad de los procedimientos anestésicos y la atención adecuada de los pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas.

La CSS, por su parte, mantiene que el plan de contingencia permitió continuar con la atención y que las medidas adoptadas buscan asegurar la prestación de los servicios mientras concluyen los trabajos de mantenimiento en el Complejo Hospitalario.