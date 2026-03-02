Año escolar 2026: escuela renovada en Betania contrasta con 13 planteles que no abren sus puertas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de varios años de problemas estructurales y clases virtuales, unos 580 estudiantes regresaron este lunes a un plantel completamente renovado en Betania. La Escuela José Agustín Arango abrió sus puertas con nuevas instalaciones, tras una inversión de 675 mil dólares, en el inicio del año lectivo 2026.

Ministra de Educación, Lucy Molinar en el inicio del año escolar, en la renovada Escuela José Agustín Arango, ubicada en el corregimiento de Betania, donde estudian unos 580 niños. Foto Elysée Fernández

El ambiente fue distinto al de años anteriores: salones rehabilitados, espacios pintados y niños que volvían a encontrarse cara a cara. “Les ha gustado la escuela”, comentó la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien participó en la reapertura del centro.

Pero no todas las comunidades iniciaron el año escolar en las mismas condiciones.

Inicio del año escolar, en la renovada Escuela José Agustín Arango, ubicada en el corregimiento de Betania, donde estudian unos 580 niños. Foto Elysée Fernández

Mientras la Escuela José Agustín Arango se inaugura, otros centros educativos, como el Colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, no iniciaron clases presenciales.

Los padres de familia expresaron su preocupación por el deterioro avanzado que presentan las instalaciones del plantel y pidieron agilizar los trabajos para que las clases sean presenciales, así como la instalación de módulos temporales mientras se realizan las reparaciones definitivas.

“Tenemos que cuidar lo que hay. Cuando se dan robos o intimidaciones, ¿quién pierde? El estudiante”, advirtió, al tiempo que pidió cooperación para garantizar que los proyectos culminen sin contratiempos.

Mientras tanto, en el distrito de San Miguelito, el diputado Luis Duke visitó este lunes 2 de marzo el Instituto Dr. Alfredo Cantón, que actualmente permanece cerrado con candado en su entrada principal, ya que los estudiantes, desde hace varios años, se han visto en la obligación de estudiar fuera del distrito.

Duke denunció que la falta de un centro educativo en óptimas condiciones ha obligado a los alumnos a trasladarse a un local alquilado en Vía España, donde actualmente reciben clases en la Oxford. Según indicó, este espacio se paga con fondos públicos y no reúne las mejores condiciones para garantizar un entorno adecuado de aprendizaje.

El diputado independiente del distrito planteó la idea de que, si existen 270 millones de dólares destinados a la compra de laptops, parte de esos recursos podría utilizarse para reconstruir el plantel cerrado y permitir que los estudiantes inicien el año escolar en instalaciones dignas.

Datos del Meduca indican que, a nivel nacional, unas 13 escuelas no iniciarían clases este lunes, sino algunas semanas después.

Se trata de la Escuela San Vicente de Paúl, en Colón; Krinchadrua, en la comarca Emberá Wounaan; la Escuela Boca de Lara, el IPT Agua Fría y la Escuela Edamia Mendoza, en la provincia de Darién; así como Cerro Iglesia, Llano Palma, Nueva Esperanza, Guayacán, Mutarí, Taboré, Cayo Palma y Quebrada Peces, en la comarca Ngäbe Buglé.

Por otro lado, hay 11 centros educativos que iniciaron clases, pero en locales alquilados, debido a que sus sedes están en proceso de construcción o de licitación. Se trata del Instituto Comercial Bolívar; el Centro de Educación Básica General (C.E.B.G.) Gran Bretaña; el C.E.B.G. República de Venezuela; la Academia Panamá para el Futuro; el Centro Educativo Bilingüe República de Chile; el Colegio Santa Familia; el C.E. Medalla Milagrosa; el Instituto Dr. Alfredo Cantón; el Colegio Medalla Milagrosa; el Colegio Manuel María Tejada Roca y la Escuela María Henríquez (San Juan Pablo II). El arrendamiento mensual asciende a 213,449.01 dólares en contratos de estos centros educativos.

Entusiasmo a nivel nacional

En todo el país, 950,521 estudiantes del sistema oficial y particular iniciaron clases con la alegría característica del primer día. Incluso, estudiantes graduandos realizaron caravanas de vehículos por su primer y último año escolar.

Inicio del año escolar, en la renovada Escuela José Agustín Arango, ubicada en el corregimiento de Betania, donde estudian unos 580 niños. Foto Elysée Fernández

Además, más de 80 mil niños asistieron por primera vez a la escuela, iniciando su etapa de formación preescolar. Algunos, con lágrimas en los ojos, se despidieron de sus padres para comenzar una nueva etapa en su niñez y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En cuanto al arranque del año escolar, la ministra informó que ha recibido reportes positivos de todo el país, destacando un ambiente de entusiasmo en los centros educativos.

En relación con los docentes, 52,477 educadores se encuentran en sus respectivos planteles. Este año, desde preescolar hasta la media, se implementarán en las aulas los nuevos contenidos académicos basados en el rediseño curricular.

Molinar también destacó las alianzas con empresas tecnológicas de alcance internacional para la formación docente.

“Ninguna empresa de ese nivel pone su sello en un proyecto que no funciona. Ellos creen en lo que estamos haciendo”, aseguró.

También anunció que este año 3,000 escuelas recibirán el programa de alimentación escolar, reiterando que “estudiar sin hambre no es un eslogan, es una realidad”.

“Estamos atrasados y queremos dedicarnos exclusivamente a ellos, a nuestros estudiantes. Nuestra prioridad es que tengan todas las herramientas para competir en un mundo que cambia por minutos”, sostuvo.

En relación con las áreas comarcales y las condiciones climáticas, confirmó que se coordinan acciones con el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de zarzos y otras infraestructuras necesarias que garanticen el acceso y la seguridad en los centros educativos.