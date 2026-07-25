Anticuerpo contra virus sincitial llegará a Panamá entre agosto y septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa prevé que el anticuerpo monoclonal llegue entre finales de agosto y principios de septiembre. Será aplicado a los bebés que no reciban protección mediante la vacunación materna.

El Ministerio de Salud (Minsa) adquirirá el anticuerpo monoclonal nirsevimab contra el virus sincitial respiratorio (VRS) para prevenir cuadros graves en recién nacidos que no cuenten con la protección de la vacuna materna, como parte de una estrategia orientada a reducir las hospitalizaciones por esta infección respiratoria.

El medicamento será administrado al momento del nacimiento, junto con las vacunas habituales contra la hepatitis B y la tuberculosis (BCG), con el objetivo de brindar protección durante los primeros meses de vida, etapa en la que los bebés tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones por el virus.

La decisión del Minsa ocurre en medio de un aumento de casos de enfermedades respiratorias en Panamá, que ha generado presión sobre la atención pediátrica, especialmente en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel. Durante las últimas semanas, el centro hospitalario ha reportado una ocupación del 100% en la unidad de cuidados intensivos pediátricos debido al incremento de pacientes con cuadros respiratorios, principalmente menores de dos años.

Edgardo Ureña, médico pediatra y jefe de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia del Minsa, explicó que esta medida forma parte de una estrategia integral que combina la vacunación materna, la aplicación del anticuerpo monoclonal y las medidas de prevención dentro del entorno familiar.

El funcionario indicó que el proceso para adquirir este anticuerpo monoclonal se realiza mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que se espera que el producto llegue al país entre finales de agosto y principios de septiembre.

El Minsa no ha divulgado la cantidad de dosis que comprará ni la inversión que representará esta adquisición.

El anticuerpo monoclonal estará dirigido principalmente a los recién nacidos que no reciban protección mediante la vacuna materna contra el VRS. Esta se aplica a las embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación, lo que permite la transferencia de anticuerpos al bebé antes del nacimiento.

La vacunación materna contra el VRS busca que el bebé nazca con defensas transmitidas por la madre durante el embarazo. Sin embargo, aquellos recién nacidos que no cuenten con esta protección podrán recibir el anticuerpo monoclonal como una medida adicional para reducir el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.

El VRS afecta las vías respiratorias y puede provocar desde cuadros leves similares a un resfriado común hasta enfermedades más severas, como bronquiolitis y neumonía, especialmente en menores de dos años.

Además de la incorporación de estas herramientas de prevención, el Minsa mantiene el llamado a reforzar medidas de protección aprendidas durante la pandemia de covid-19, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en situaciones de riesgo y evitar la exposición innecesaria de los lactantes menores de un año a lugares con alta concentración de personas.

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“Los menores de un año, especialmente los lactantes, deben evitar exposiciones innecesarias en centros comerciales, celebraciones comunitarias o espacios donde exista mayor circulación de virus respiratorios”, señaló.

El VRS suele tener una mayor circulación durante determinados periodos del año y puede generar una alta demanda de atención hospitalaria pediátrica. Por ello, las autoridades de salud insisten en la importancia de identificar oportunamente los signos de alarma.

El Minsa recomendó acudir a un cuarto de urgencias si un menor presenta dificultad para respirar, marcada presencia de las costillas al respirar (retracciones intercostales o subcostales), aleteo nasal o un aumento significativo en la frecuencia respiratoria.

Con la incorporación del anticuerpo monoclonal, Panamá busca ampliar las opciones de prevención para los grupos más vulnerables y reducir el riesgo de que los recién nacidos desarrollen cuadros graves por el virus sincitial respiratorio.