Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval

La Lotería Nacional de Beneficencia anunció el cambio de fecha de dos sorteos, debido a las actividades del Carnaval 2026 a nivel nacional.
De acuerdo con la entidad, el sorteo del domingo 15 de febrero se adelantará para el sábado 14 y se desarrollará en la plaza Víctor Julio Gutiérrez de la Lotería, en el horario regular de las 3:00 p.m.
En tanto, el sorteo correspondiente al miércoles 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) se realizará al día siguiente, el jueves 19 de febrero, también en la plaza Víctor Julio Gutiérrez y en el mismo horario acostumbrado.
📌COMUNICADO pic.twitter.com/aSjBCfXER1— Lotería Nacional Pmá (@lnbpma) February 9, 2026