Panamá, 09 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juego de azar

    Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval

    Redacción de La Prensa
    Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval
    Sorteo de la Lotería Nacional. Archivo

    La Lotería Nacional de Beneficencia anunció el cambio de fecha de dos sorteos, debido a las actividades del Carnaval 2026 a nivel nacional.

    De acuerdo con la entidad, el sorteo del domingo 15 de febrero se adelantará para el sábado 14 y se desarrollará en la plaza Víctor Julio Gutiérrez de la Lotería, en el horario regular de las 3:00 p.m.

    En tanto, el sorteo correspondiente al miércoles 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) se realizará al día siguiente, el jueves 19 de febrero, también en la plaza Víctor Julio Gutiérrez y en el mismo horario acostumbrado.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • De Zerbi endurece su discurso y justifica la salida de Murillo por falta de compromiso. Leer más
    • Minseg paga $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios de seguridad. Leer más
    • El 18 de febrero empieza el censo socioeconómico en la ruta del tren Panamá-Paso Canoas. Leer más
    • El Marsella se despide de Michael Amir Murillo hablando ‘panameño’. Leer más