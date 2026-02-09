Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Lotería Nacional de Beneficencia anunció el cambio de fecha de dos sorteos, debido a las actividades del Carnaval 2026 a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, el sorteo del domingo 15 de febrero se adelantará para el sábado 14 y se desarrollará en la plaza Víctor Julio Gutiérrez de la Lotería, en el horario regular de las 3:00 p.m.

En tanto, el sorteo correspondiente al miércoles 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) se realizará al día siguiente, el jueves 19 de febrero, también en la plaza Víctor Julio Gutiérrez y en el mismo horario acostumbrado.