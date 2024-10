Anuncian cierre de la carretera Panamericana a la altura de Burunga por trabajos de línea 3

Escuchar audio noticia

Desde ayer, miércoles 9 de octubre, hasta el próximo domingo 13 de octubre, se registrarán cierres de vía en la carretera Panamericana, a la altura de Burunga, desde la estación de combustible Delta hasta La Arboleda, en Cáceres, debido a los trabajos de construcción de la línea 3 del Metro de Panamá, en Panamá Oeste.

Además, se estarán realizando adecuaciones viales en los nuevos intercambiadores que conectan con la vía de ocho carriles, informó el Metro de Panamá, S.A.

En Burunga, el horario de los cierres por trabajos de izaje de vigas y de la estación comenzó ayer, miércoles, a las 8:30 p.m., y se extendió hasta las 4:00 a.m. de hoy, jueves 10 de octubre. De igual forma, esta noche volverán a cerrar a las 8:30 p.m. y reabrirán a las 4:00 a.m. del viernes. El viernes 11 y sábado 12 de octubre, los cierres serán desde las 9:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del domingo.

Las rutas alternativas, según el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), son las siguientes: quienes se dirijan hacia Panamá centro deberán hacer un giro en U habilitado frente a la casa de materiales Lo Máximo y continuar hacia la Autopista Arraiján-La Chorrera. Para los que se dirijan hacia La Chorrera, se habilitará un giro contiguo a la estación de combustible Delta para tomar la misma autopista. El Metro de Panamá aclara que los residentes de Burunga tendrán acceso y salida a través del desvío contiguo a la estación Delta.

Con respecto a las adecuaciones en los nuevos intercambiadores, los trabajos se realizarán desde hoy, miércoles 9 de octubre, a las 8:30 p.m., hasta mañana, jueves 10 de octubre, a las 3:30 a.m.

Se informó que el nuevo intercambiador en Loma Cová (áreas aledañas a Patsa) quedará inhabilitado y no se podrá acceder a los nuevos carriles. Asimismo, en el nuevo intercambiador contiguo a la Plaza Xtra de Arraiján, se inhabilitarán los carriles que se dirigen hacia La Chorrera. Los conductores que se dirijan hacia Arraiján cabecera deberán continuar por los nuevos carriles hacia La Chorrera y retornar por el puente Perurena en dirección a Arraiján cabecera.