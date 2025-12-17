Panamá, 17 de diciembre del 2025

    Anuncian cierre parcial de la vía Transístmica, cerca de Villa Grecia

    Henry Cárdenas P.
    Trabajos en el puente sobre el puente del río Chilibre. Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este fin de semana se llevará a cabo un cierre parcial de la vía Transístmica, en el corregimiento de Chilibre.

    Se informó que el cierre parcial de la carretera se llevará a cabo de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., del 20 al 22 de diciembre, como parte del izaje de las estructuras metálicas del nuevo puente sobre el río Chilibre.

    Estos trabajos forman parte del proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la ampliación de la vía Transístmica: tramo Villa Grecia-puente de Don Bosco.

    El MOP informó que el cierre parcial será en el puente sobre el río Chilibre, entre la calle La Papelera y la entrada de Villa Nueva.

    Las autoridades recomendaron a los conductores conducir a una velocidad de 30 kilómetros por hora en las inmediaciones de las áreas de trabajo y seguir las indicaciones del personal que estará guiando el tráfico vehicular en el sector.

    La obra, de aproximadamente 6.87 kilómetros de longitud, contempla ampliar la vía Transístmica a la altura de la estación de combustible Terpel en Villa Grecia, donde finalizan los cuatro carriles existentes, hasta la altura del puente Don Bosco en Chilibre.

