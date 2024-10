Anuncian cierre temporal de cuatro tramos de la vía Panamericana en Arraiján desde este jueves

Escuchar audio noticia

El Metro de Panamá informó que, a partir de la noche de este jueves 3 de octubre, se registrará el cierre en cuatro puntos de la vía Panamericana, debido a los trabajos de la línea 3.

De acuerdo con el Metro, los sectores en los que el tráfico vehicular se verá afectado por las labores son Burunga, Nuevo Arraiján, San Bernardino y Loma Cová.

Burunga

En cuanto al sector de Burunga, los cierres serán en cuatro fechas, en horarios fijos, debido a los trabajos de izaje de vigas y de la estación.

Desde las 8:30 p.m. del jueves 3 hasta las 4:00 a.m. del viernes 4 de octubre. A partir de las 9:00 p.m. del viernes 4 hasta las 7:00 a.m. del sábado 5 de octubre. Finalmente, a partir de las 9:00 p.m. del sábado 5 hasta las 7:00 a.m. del domingo 6 de octubre.

Los cuatro carriles de la carretera Panamericana estarán cerrados desde la estación de combustible Delta de Burunga hasta el residencial La Arboleda de Cáceres.

Hacia Panamá Centro, los conductores deberán realizar el giro en ‘U’ habilitado frente a Materiales de Construcción Lo Máximo y dirigirse hacia la Autopista Arraiján-La Chorrera. En dirección a La Chorrera, se habilitará el giro contiguo a la estación de combustible Delta para dirigirse hacia la Autopista Arraiján-La Chorrera.

Se permitirá el acceso y salida a los residentes de Burunga a través del acceso habilitado cerca de la estación Delta.





Nuevo Arraiján

Con respecto al cierre en Nuevo Arraiján, se informa que será a partir de este jueves 3 a las 8:30 p.m. hasta las 4:00 a.m. del viernes 4 de octubre. Además, desde el sábado 5 a las 9:00 p.m. hasta las 12:00 m.d. del domingo 6 de octubre.

Cerrarán los cuatro carriles de la carretera Panamericana, desde la Estación de Bomberos de Nuevo Arraiján hasta la Plaza Premier, para avanzar con los trabajos de la estación Nuevo Arraiján.

Se recomienda utilizar los retornos ubicados frente a la Plaza Premier y la panadería La Panameñita, para luego tomar las rutas alternas que dirijan hacia la autopista Arraiján-La Chorrera. Se permitirá el acceso a las comunidades ubicadas dentro de las áreas de cierre. Se enfatiza que la parada hacia La Chorrera será reubicada frente a la panadería La Panameñita.





Loma Cová

En Loma Cová, los cierres se realizarán por fases: desde el viernes 4 a las 9:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del sábado 5 de octubre. Y en el mismo horario, desde el sábado 5 hasta el domingo 6 de octubre.

Se detalla que el cierre de los carriles en dirección a Panamá Centro se extiende desde la Plaza Xtra en Arraiján Cabecera hasta la entrada de Panamá Pacífico.

Se explica que los conductores podrán acceder a la Vía Centenario por la calle 2000, contigua a la Plaza del Xtra de Arraiján.

Además, las comunidades ubicadas dentro del cierre, a la altura de la comunidad 7 de Septiembre, podrán acceder por la entrada contigua a la Plaza 7 de Septiembre con permiso de la unidad policial. Mientras que para Panamá Pacífico se podrá acceder de manera habitual. Quienes procedan de La Chorrera tendrán que dirigirse hacia la Vía Centenario para realizar el retorno e ingresar por el sector de Howard.

Otro aspecto importante es que el sábado 5, los ramales que comunican los nuevos carriles hacia las vías de la carretera Panamericana, que conducen hacia La Chorrera, quedarán cerrados.





San Bernardino

El cierre en el sector de San Bernardino se realizará desde el lunes 7 a las 8:30 p.m. hasta las 4:00 a.m. del martes 8 de octubre.

Será un tramo de los cuatro carriles de la carretera Panamericana, desde la Plaza Valle Hermoso hasta el acceso de la comunidad de San Bernardino.

Quienes requieran utilizar esta ruta deberán realizar los debidos retornos y dirigirse hacia la Autopista Arraiján-La Chorrera.

Las personas que se dirigen a San Bernardino deberán acceder por la barriada Puerta de Hierro y transitar por vías internas. Además, los residentes de la comunidad de Quintas de Nuevo Arraiján tendrán habilitado el acceso con permiso de la unidad policial.