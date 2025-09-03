Panamá, 03 de septiembre del 2025

    Trabajos

    Anuncian cierres de la avenida Balboa a partir del viernes: mira en qué tramo

    Henry Cárdenas P.
    El tráfico por la avenida Balboa y la Cinta Costera se verá afectado por los trabajos. Archivo

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, a partir de este viernes 5 de septiembre, se llevarán a cabo cierres parciales y totales en la avenida Balboa.

    De acuerdo con la entidad, se le dará continuidad a la construcción del colector principal de descarga, trazado desde la calle 43 (Torre BAC)-Parque Urracá, hasta la Cinta Costera 1.

    Estos trabajos forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de calles del distrito de Panamá, Renglón Nº 2 (corregimientos de Bella Vista y San Francisco)”.

    Los trabajos se llevarán a cabo del viernes 5 al domingo 28 de septiembre de 2025. De lunes a jueves se realizarán cierres parciales en horario de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

    Para los fines de semana se tiene programado realizar el cierre total de tres carriles, en dirección a la ciudad, desde las 10:00 p. m. del viernes hasta las 4:00 a. m. del lunes.

    Lugar de la intervención:

    Avenida Balboa, tramo comprendido entre calle 43 (Torre BAC)-Parque Urracá y la Cinta Costera 1.

    Trabajos a realizar:

    Demolición de estructuras de pavimento, excavaciones a cielo abierto, instalación de tablestacas metálicas, excavación profunda para la instalación de tuberías de concreto, entre otros.

    Recomendaciones:

    El MOP solicita a quienes residen y transitan por la avenida Balboa no estacionar vehículos junto al Parque Urracá y optar por tomar rutas alternas, con la finalidad de evitar el congestionamiento vehicular.

