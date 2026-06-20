Anuncian cierres parciales en Vía Israel a partir del lunes 22 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre el lunes 22 y el sábado 27 de junio se realizarán cierres parciales controlados en la Vía Israel, corregimiento de San Francisco, debido a trabajos de mantenimiento, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo con las autoridades, del lunes 22 al viernes 26 de junio los cierres se realizarán en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. Para el sábado 27 de junio, los cierres controlados serán entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m.

El MOP indica que los trabajos de mantenimiento en la Vía Israel se llevarán a cabo entre la Calle 68 Este y la Calle 71 Este.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas, atender la señalización preventiva y las indicaciones del personal autorizado.

De igual forma, se les solicita a los residentes y propietarios de establecimientos comerciales evitar estacionar vehículos en las áreas debidamente demarcadas y respetar la señalización colocada en los diferentes puntos de trabajo.

Cabe destacar que en Panamá, entre el lunes 22 y el 24 de junio, se llevará a cabo la reunión de la Organización de Estados Americanos en el Centro de Convenciones Atlapa, recinto que está cerca de la Vía Israel.