Panamá, 20 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Trabajos de mantenimiento

    Anuncian cierres parciales en Vía Israel a partir del lunes 22 de junio

    Henry Cárdenas P.
    Anuncian cierres parciales en Vía Israel a partir del lunes 22 de junio
    Trabajos de mantenimiento en Vía Israel.

    Entre el lunes 22 y el sábado 27 de junio se realizarán cierres parciales controlados en la Vía Israel, corregimiento de San Francisco, debido a trabajos de mantenimiento, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    De acuerdo con las autoridades, del lunes 22 al viernes 26 de junio los cierres se realizarán en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. Para el sábado 27 de junio, los cierres controlados serán entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m.

    El MOP indica que los trabajos de mantenimiento en la Vía Israel se llevarán a cabo entre la Calle 68 Este y la Calle 71 Este.

    Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas, atender la señalización preventiva y las indicaciones del personal autorizado.

    De igual forma, se les solicita a los residentes y propietarios de establecimientos comerciales evitar estacionar vehículos en las áreas debidamente demarcadas y respetar la señalización colocada en los diferentes puntos de trabajo.

    Cabe destacar que en Panamá, entre el lunes 22 y el 24 de junio, se llevará a cabo la reunión de la Organización de Estados Americanos en el Centro de Convenciones Atlapa, recinto que está cerca de la Vía Israel.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Última Hora

    • 23:45 Panamá recupera el ánimo, pero Carrasquilla enciende las alarmas Leer más
    • 22:51 De los refrigerios a las cabinas de interpretación: así se distribuirán los $9.2 millones para la OEA y el Bicentenario Leer más
    • 22:50 Capriles dice que Estados Unidos tiene ‘claro’ que resolución de crisis venezolana pasa por el voto Leer más
    • 22:22 Validan detención con fines de extradición de Stephany Villarreal, aprehendida en España por blanqueo de capitales Leer más
    • 22:14 Los panameños se mueven en el fútbol internacional Leer más
    • 22:05 Sancionan ley que castiga el fraude de paternidad con penas de hasta cinco años de prisión Leer más
    • 21:54 Aprehenden a cinco panameños por presunta minería ilegal en Guna Yala Leer más
    • 21:36 Conozca las actividades recreativas de la semana en Panamá Leer más
    • 21:34 ¿Qué pasó con el mercado de Chilibre? Alza en el costo, pagos adelantados, dos años de retraso y un avance de obra de apenas 60% Leer más
    • 21:28 Pochettino y Estados Unidos ponen la directa a dieciseisavos  Leer más