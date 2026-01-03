Panamá, 03 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROYECTO

    Anuncian cierres parciales y trabajos eléctricos en Ancón y la carretera Panamericana por obras del cuarto puente

    Yaritza Mojica
    Anuncian cierres parciales y trabajos eléctricos en Ancón y la carretera Panamericana por obras del cuarto puente

    El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que, como parte de los trabajos asociados a la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, se estarán ejecutando labores de reubicación de redes eléctricas y de telecomunicaciones en distintos puntos del área de influencia del proyecto, lo que generará cierres parciales y posibles afectaciones temporales al tránsito.

    +info

    Infraestructura clave en 2026: los avances y desafíos de la Línea 3 del Metro y el Cuarto PuenteComienza el vaciado de concreto en la imponente Torre Este del Cuarto Puente Cierres parciales en el puente de las Américas por instalación de equipos de monitoreo del Cuarto Puente Moradores de Balboa y La Boca denuncian ‘tortura sonora’ por obras del cuarto puente

    En el corregimiento de Ancón, se mantendrá un cierre parcial de la vía Emanuel Vergara del 5 al 31 de enero de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., mientras se desarrollan trabajos técnicos vinculados a la infraestructura del proyecto.

    Anuncian cierres parciales y trabajos eléctricos en Ancón y la carretera Panamericana por obras del cuarto puente

    Adicionalmente, el Consorcio anunció trabajos de reubicación de la red eléctrica en la Carretera Panamericana, específicamente en el tramo comprendido desde la salida del Puente de las Américas hasta 200 metros después de la estación de combustible Puma de Rodman.

    Anuncian cierres parciales y trabajos eléctricos en Ancón y la carretera Panamericana por obras del cuarto puente

    Estas labores se realizarán del 5 al 31 de enero de 2026, en dos turnos: de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. y de 10:00 p.m. a 3:00 a.m.

    Durante el periodo de ejecución, podrían registrarse afectaciones temporales a la circulación vehicular, por lo que se recomienda a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal autorizado en sitio, a fin de garantizar la seguridad vial y minimizar contratiempos.

    Actualmente el proyecto de construcción del cuarto puente alcanza un 30% de avance general, con 25 frentes de trabajo activos y la generación de hasta 3,700 empleos directos. Hay que recordar que la obra se ejecuta en dos frentes de trabajos el Este (Balboa) y Oeste (Farfán)

    La obra cuenta con 360 pilotes instalados, de entre 1.80 y 2.00 metros de diámetro, y ha ejecutado más de 5.4 kilómetros de perforación. Además, registra un 67% de avance en las cimentaciones superficiales del viaducto Este.

    El Consorcio Panamá Cuarto Puente reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios de la vía y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía, destacando que estas acciones forman parte de los avances necesarios para el desarrollo de una de las obras de infraestructura más importantes del país, orientada a mejorar la conectividad y la movilidad en la ciudad de Panamá.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más