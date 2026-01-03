Anuncian cierres parciales y trabajos eléctricos en Ancón y la carretera Panamericana por obras del cuarto puente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que, como parte de los trabajos asociados a la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, se estarán ejecutando labores de reubicación de redes eléctricas y de telecomunicaciones en distintos puntos del área de influencia del proyecto, lo que generará cierres parciales y posibles afectaciones temporales al tránsito.

En el corregimiento de Ancón, se mantendrá un cierre parcial de la vía Emanuel Vergara del 5 al 31 de enero de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., mientras se desarrollan trabajos técnicos vinculados a la infraestructura del proyecto.

Adicionalmente, el Consorcio anunció trabajos de reubicación de la red eléctrica en la Carretera Panamericana, específicamente en el tramo comprendido desde la salida del Puente de las Américas hasta 200 metros después de la estación de combustible Puma de Rodman.

Estas labores se realizarán del 5 al 31 de enero de 2026, en dos turnos: de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. y de 10:00 p.m. a 3:00 a.m.

Durante el periodo de ejecución, podrían registrarse afectaciones temporales a la circulación vehicular, por lo que se recomienda a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal autorizado en sitio, a fin de garantizar la seguridad vial y minimizar contratiempos.

Actualmente el proyecto de construcción del cuarto puente alcanza un 30% de avance general, con 25 frentes de trabajo activos y la generación de hasta 3,700 empleos directos. Hay que recordar que la obra se ejecuta en dos frentes de trabajos el Este (Balboa) y Oeste (Farfán)

La obra cuenta con 360 pilotes instalados, de entre 1.80 y 2.00 metros de diámetro, y ha ejecutado más de 5.4 kilómetros de perforación. Además, registra un 67% de avance en las cimentaciones superficiales del viaducto Este.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios de la vía y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía, destacando que estas acciones forman parte de los avances necesarios para el desarrollo de una de las obras de infraestructura más importantes del país, orientada a mejorar la conectividad y la movilidad en la ciudad de Panamá.