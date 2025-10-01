Panamá, 01 de octubre del 2025

    Beneficio

    Anuncian moratoria y exoneración de recargos en impuestos de circulación en el distrito de Panamá

    Henry Cárdenas P.
    La moratoria regirá del 1 al 31 de octubre de 2025, bajo un esquema transitorio de porcentajes. Tomada de la Alcaldía de Panamá

    La Alcaldía de Panamá informó este martes 30 de septiembre que aprobó una moratoria para los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que mantengan deudas en concepto de impuesto de circulación.

    En un comunicado, de la entidad se explica que la medida incluye la exoneración de recargos, multas, sanciones y otros, siempre que el contribuyente pague en su totalidad el capital adeudado.

    Se resalta que esta moratoria regirá del 1 al 31 de octubre de 2025, bajo un esquema transitorio de porcentajes:

    • Del 1 al 17 de octubre: exoneración del 100% de recargos, multas y sanciones.

    • Del 18 al 31 de octubre: exoneración del 50% de recargos, multas y sanciones.

    La Alcaldía también destaca que este beneficio no incluye los impuestos de negocios, publicidad exterior, obras, construcciones u otros tributos específicos. La disposición tampoco aplica para los contribuyentes con procesos en coactiva, en arreglos de pago vigentes o con restricciones activas en departamentos municipales.

    Para recibir el beneficio, los contribuyentes deberán:

    • Estar paz y salvo en el resto de sus obligaciones municipales.

    • Formalizar el pago dentro del período señalado, según la tabla de porcentajes establecida en el acuerdo.

    Se reitera que la exoneración será efectiva una vez se registre el pago completo de la morosidad en los estados de cuenta de los contribuyentes.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

