Panamá, 18 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 18 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Productos agrícolas

    Anuncian puntos de ventas de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de julio

    Henry Cárdenas P.
    Anuncian puntos de ventas de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de julio
    En las Agroferias se pueden conseguir productos de la canasta básica como el arroz. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó el calendario y horario de las Agroferias que estarán habilitadas en diferentes puntos del país este lunes 20 y martes 21 de julio.

    En las Agroferias, los consumidores pueden adquirir a precios accesibles productos de la canasta básica, como arroz, aceite, huevos y lentejas, entre otros.

    Las Agroferias del IMA abrirán desde las 8:00 a.m. y las personas deben presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

    Lunes 20 de julio

    Coclé: casa comunal de Calabazo, en Las Lomas, distrito de La Pintada.

    Panamá Oeste: casa comunal de El Líbano, distrito de Chame.

    Chiriquí: áreas verdes de Héctor Gallego, en Volcán, distrito de Tierras Altas.

    Martes 21 de julio

    Coclé: casa local de Guayabo, en Tulú, distrito de Penonomé.

    Herrera: Plaza 3 de Noviembre, en La Arena, en el distrito de Chitré.

    Panamá Este: parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.

    Veraguas: La Placita de Monjarás, en el distrito de Calobre.

    Cancha techada de El Higo, en el distrito de La Mesa.

    Panamá Oeste: casa comunal de Tres Hermanas, en el Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.

    Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de Burari, distrito de Kankintú.

    Comunidad de Cerro Otoe, en Hato Culantro, distrito de Kankintú.

    Colón: Beras Plaza, a un costado del Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón.

    Chiriquí: gimnasio de Los Naranjos, en el distrito de Boquete.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Última Hora

    • 20:54 Inglaterra y Francia abren la lucha por el tercer lugar del Mundial 2026 Leer más
    • 20:49 ¿Habrá suficiente arroz? Productores aseguran que sí, pese a El Niño Leer más
    • 20:27 Candelo y Cortés liderarán la delegación de Panamá en Santo Domingo 2026 Leer más
    • 20:12 Anuncian puntos de ventas de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de julio Leer más
    • 19:29 Scaloni y las cábalas: de las zapatillas contra Arabia a la final de su segundo Mundial Leer más
    • 19:21 De la Fuente revela el consejo de Del Bosque antes del duelo por el título Leer más
    • 18:54 Una final de pronóstico reservado Leer más
    • 18:20 Modelo de gestión, visión estratégica y diversificación: los retos del Estado con Petroterminal Leer más
    • 18:09 Guerrero, Modelo y Murillo buscan avanzar en la Europa League Leer más
    • 18:01 ¿Quiénes cantarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?  Leer más