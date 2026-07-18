Anuncian puntos de ventas de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó el calendario y horario de las Agroferias que estarán habilitadas en diferentes puntos del país este lunes 20 y martes 21 de julio.
En las Agroferias, los consumidores pueden adquirir a precios accesibles productos de la canasta básica, como arroz, aceite, huevos y lentejas, entre otros.
Las Agroferias del IMA abrirán desde las 8:00 a.m. y las personas deben presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.
Lunes 20 de julio
Coclé: casa comunal de Calabazo, en Las Lomas, distrito de La Pintada.
Panamá Oeste: casa comunal de El Líbano, distrito de Chame.
Chiriquí: áreas verdes de Héctor Gallego, en Volcán, distrito de Tierras Altas.
Martes 21 de julio
Coclé: casa local de Guayabo, en Tulú, distrito de Penonomé.
Herrera: Plaza 3 de Noviembre, en La Arena, en el distrito de Chitré.
Panamá Este: parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.
Veraguas: La Placita de Monjarás, en el distrito de Calobre.
Cancha techada de El Higo, en el distrito de La Mesa.
Panamá Oeste: casa comunal de Tres Hermanas, en el Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.
Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de Burari, distrito de Kankintú.
Comunidad de Cerro Otoe, en Hato Culantro, distrito de Kankintú.
Colón: Beras Plaza, a un costado del Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón.
Chiriquí: gimnasio de Los Naranjos, en el distrito de Boquete.
Súmate a las Agroferias del IMA.— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 18, 2026
📍 Revisa los puntos de atención
🕗 Desde las 8:00 a.m.
✅ No olvides traer tu bolsa reutilizable y tu cédula
💚 ¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/asYsIi0Va4