Anuncian puntos de ventas de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó el calendario y horario de las Agroferias que estarán habilitadas en diferentes puntos del país este lunes 20 y martes 21 de julio.

En las Agroferias, los consumidores pueden adquirir a precios accesibles productos de la canasta básica, como arroz, aceite, huevos y lentejas, entre otros.

Las Agroferias del IMA abrirán desde las 8:00 a.m. y las personas deben presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

Lunes 20 de julio

Coclé: casa comunal de Calabazo, en Las Lomas, distrito de La Pintada.

Panamá Oeste: casa comunal de El Líbano, distrito de Chame.

Chiriquí: áreas verdes de Héctor Gallego, en Volcán, distrito de Tierras Altas.

Martes 21 de julio

Coclé: casa local de Guayabo, en Tulú, distrito de Penonomé.

Herrera: Plaza 3 de Noviembre, en La Arena, en el distrito de Chitré.

Panamá Este: parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.

Veraguas: La Placita de Monjarás, en el distrito de Calobre.

Cancha techada de El Higo, en el distrito de La Mesa.

Panamá Oeste: casa comunal de Tres Hermanas, en el Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.

Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de Burari, distrito de Kankintú.

Comunidad de Cerro Otoe, en Hato Culantro, distrito de Kankintú.

Colón: Beras Plaza, a un costado del Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón.

Chiriquí: gimnasio de Los Naranjos, en el distrito de Boquete.