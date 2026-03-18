Panamá, 18 de marzo del 2026

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    PANAMÁ OESTE

    Anuncian reducción de agua potable en potabilizadora de Mendoza

    José González Pinilla
    Anuncian reducción de agua potable en potabilizadora de Mendoza
    Planta potabilizadora de Mendoza

    Sectores residenciales y comerciales de los distritos de La Chorrera y Arraiján no contarán con un suministro regular de agua potable este viernes 20 de marzo.

    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), encargada de la administración de la planta potabilizadora de Mendoza, anunció una reducción temporal en la producción de agua potable.

    Explicó que la planta operará al 50% de su capacidad entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., es decir, durante 12 horas.

    La reducción se debe a trabajos de mantenimiento programados. “Estas labores son necesarias para garantizar la operación segura y continua del sistema”, indicó la ACP.

    La entidad recomendó a los usuarios adoptar medidas de uso responsable del agua.

    José González Pinilla

    Editor


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