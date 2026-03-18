Anuncian reducción de agua potable en potabilizadora de Mendoza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sectores residenciales y comerciales de los distritos de La Chorrera y Arraiján no contarán con un suministro regular de agua potable este viernes 20 de marzo.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), encargada de la administración de la planta potabilizadora de Mendoza, anunció una reducción temporal en la producción de agua potable.

Explicó que la planta operará al 50% de su capacidad entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., es decir, durante 12 horas.

La reducción se debe a trabajos de mantenimiento programados. “Estas labores son necesarias para garantizar la operación segura y continua del sistema”, indicó la ACP.

La entidad recomendó a los usuarios adoptar medidas de uso responsable del agua.