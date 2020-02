Anuncian restricciones en el metro durante los días del Carnaval

TRANSPORTE PÚBLICO

El Metro de Panamá anunció algunas restricciones que se aplicarán para el uso del sistema de transporte durante los días del Carnaval, así como también los horarios de servicio al público.

Los usuarios no podrán ingresar a las estaciones en estado de embriaguez, con ropa mojada y tampoco se permitirá entrar con hielera o ‘cooler’.

Durante carnavales y siempre #CuidaTuMetro pic.twitter.com/DTfys4HN1u — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) February 19, 2020

Este es el horario de las Líneas 1 y 2 durante los días de celebración: el sábado 22 y lunes 24 se brindará servicio de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. El domingo 23 y martes 25 el horario de operación será de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. El miércoles de ceniza operarán de manera regular de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.