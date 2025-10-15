Aplican pruebas ERCE 2025 a 11,000 estudiantes de tercer y sexto grado

Exclusivo Suscriptores

Un total de 11,000 estudiantes de tercer y sexto grado en todo el país participa desde este martes 14 de octubre en las Pruebas ERCE 2025, un estudio regional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que busca evaluar los niveles de aprendizaje en lectura, escritura, matemáticas y ciencias naturales.

La directora regional de Educación de San Miguelito, Aymet Espinosa, informó que en el distrito participan 20 centros educativos, de los cuales 15 son oficiales y cinco particulares, con una muestra total de 997 estudiantes.

“San Miguelito está participando con 515 estudiantes de tercer grado y 482 de sexto grado. A nivel nacional son 275 escuelas y alrededor de 5,500 alumnos por cada nivel”, detalló Espinosa.

Las pruebas se aplican a estudiantes de tercer y sexto grado de escuelas oficiales y particulares del Ministerio de Educación (Meduca), con énfasis en comprensión lectora y matemáticas; en el caso de sexto grado, también se evalúan las ciencias naturales.

“Estas evaluaciones forman parte de un estudio comparativo y explicativo del sistema educativo panameño con otros 19 países de la región”, explicó Espinosa.

Los resultados de este proceso se conocerán en aproximadamente un año, debido a que el estudio incluye también cuestionarios a docentes, directores y padres de familia sobre factores que influyen en el aprendizaje.

“Este año el estudio incorpora el bienestar emocional de los estudiantes, un aspecto fundamental para entender cómo aprenden nuestros niños”, puntualizó Espinosa.

Impacto de la huelga docente

Espinosa reconoció que las recientes paralizaciones de clases podrían reflejarse en el desempeño de los estudiantes.

“Sabemos que el aprendizaje no se recupera del todo. Se pueden ajustar los contenidos curriculares, pero la pérdida de clases afecta. Sin embargo, desde 2019 Panamá ha reforzado la comprensión lectora con el Plan Nacional de Lectura”, aseguró.

Los resultados de la última prueba ERCE (pospandemia) revelaron que el 90% de los estudiantes de sexto grado en Panamá no alcanza el nivel mínimo en matemáticas. En tercer grado, el 51% no alcanza los aprendizajes mínimos en lectura y el 56% en matemáticas. Sin embargo, es en sexto grado donde se evidencian los mayores retrocesos: el 72% de los estudiantes está por debajo del nivel esperado en lectura y un 90% en matemáticas.

La directora regional reconoció que los resultados de la última aplicación de las ERCE, en 2019, mostraron debilidades en comprensión lectora, lo que motivó la creación de programas como las bibliotecas de aula y los círculos de lectura.

“Con estos datos sabremos si las estrategias aplicadas desde 2019 han dado resultado y si factores como las huelgas han tenido impacto en el aprendizaje”, finalizó.

Aplicación y logística

Las pruebas se desarrollan entre octubre y noviembre, con aplicadores externos —principalmente estudiantes universitarios— para garantizar la imparcialidad.

En el caso de la Escuela Estado de Israel, en San Miguelito, una de las aplicadoras externas fue María Cristina Aguilar, magíster en Finanzas, quien fue capacitada para garantizar la correcta aplicación del examen internacional que evalúa las áreas de lectura, escritura, matemáticas y ciencias en estudiantes de sexto grado.

“Recibimos orientación sobre los tiempos, la supervisión y el trato hacia los niños, aunque el contenido de la prueba es confidencial”, explicó Aguilar.

Cada prueba tiene un tiempo establecido, como la de lectura, que dura 60 minutos, seguida de un receso de 30 minutos. En total, fueron ocho profesionales capacitados en la región para coordinar el proceso, que incluye también cuestionarios de habilidades sociales.