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    Extracción ilegal

    Aprehenden a seis personas por minería ilegal de oro en quebrada Río María Prieto

    Yaritza Mojica
    Aprehenden a seis personas por minería ilegal de oro en quebrada Río María Prieto
    El Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental del Ministerio de Ambiente (Miambiente), realizó un operativo donde encontró a seis personas en la extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto. Cortesía

    Seis personas fueron aprehendidas tras ser sorprendidas por personal del Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizando extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto, ubicada en el sector de Caimitillo, distrito de Panamá.

    La acción se llevó a cabo durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en el corredor de Los Pobres, en el corregimiento de Pedregal. Durante el operativo se identificó, además, a dos menores de edad.

    El operativo se ejecutó de manera conjunta con la participación de unidades de la Unidad de Inteligencia contra los Delitos Ambientales (UCDA), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) Ambiental, la Policía Ambiental y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

    La intervención respondió a información de inteligencia que alertaba sobre la presencia de personas presuntamente dedicadas a la minería ilegal, actividad que estaba provocando afectaciones al ecosistema, entre ellas la desviación del cauce de la quebrada y la degradación del suelo, informó Miambiente en un comunicado.

    En el caso de los dos menores de edad involucrados, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, los adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

    En tanto, a los adultos involucrados se les notificó sobre su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales.

    Los aprehendidos fueron trasladados a la subestación de Caimitillo, de la Zona Policial Metro Norte, donde se realizaron los trámites legales correspondientes.

    Aprehenden a seis personas por minería ilegal de oro en quebrada Río María Prieto
    Seis personas fueron aprendida por la presunta extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto en Caimitillo. Cortesía

    Durante las diligencias, las autoridades decomisaron diversos implementos utilizados para la extracción ilegal de oro, entre ellos cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba.

    Asimismo, personal técnico de Miambiente entregó las citaciones correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo.

    La entidad recordó que el artículo 399 del Código Penal sanciona con penas de tres a seis años de prisión a quien, infringiendo las normas de protección ambiental, destruya, extraiga, contamine o realice actividades de extracción ilegal de recursos minerales que afecten el equilibrio ecológico o las fuentes hídricas.

    Además, la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y áreas protegidas.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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