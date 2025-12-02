Aprueban $17.7 millones para cubrir pagos pendientes del nuevo Hospital del Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este martes una solicitud de traslado de partida presentada por el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, por un monto de $17.7 millones.

El viceministro explicó ante los diputados que estos recursos se destinarán a cubrir pagos pendientes con el consorcio Acciona Construcción S.A., empresa responsable de la construcción del nuevo Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel. Afirmó que, sin estos desembolsos, la obra podría sufrir retrasos que afectarían el cronograma previsto.

El proyecto, representa una inversión de $446.3 millones. Inicialmente, el costo se estimaba en $443.8 millones, pero el año pasado se aprobó una adenda de $2.5 millones para cubrir imprevistos, como infraestructuras no presupuestadas en el terreno de la antigua embajada de Estados Unidos.

El complejo hospitalario contará con 476 camas y ofrecerá servicios especializados en radiología, hematología, laboratorios, urgencias, imagenología y atención integral para pacientes con cáncer. También incluirá espacios para optimizar el flujo de pacientes, áreas de docencia e investigación y equipamiento moderno para elevar los estándares de atención pediátrica.

Con la aprobación de estos fondos, el Ministerio de Salud (Minsa) busca garantizar la continuidad de la obra y evitar nuevas interrupciones durante los próximos meses.