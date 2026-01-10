Aprueban cierre financiero del proyecto de rehabilitación de la Panamericana Este

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aprobó el cierre financiero del Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, conforme a lo establecido en el contrato de Asociación Público-Privada (APP).

El cierre financiero, presentado por la contratista APP Ruta del Este, de ISA Vías, por un monto que supera los 281 millones de dólares, constituye la operación de project finance más importante de la región y del país, según informaron autoridades del MOP.

De acuerdo con la entidad, este avance confirma que el proyecto cuenta con una estructura financiera sólida que garantiza su ejecución y culminación.

Asimismo, el MOP indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas (SNAPP) desempeñaron un rol fundamental al crear las condiciones institucionales, normativas y financieras necesarias para viabilizar el proyecto, fortalecer su bancabilidad y atraer inversión privada de largo plazo.

En la estructuración del proyecto también participó la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, mediante el desarrollo de estudios técnicos, legales y financieros, así como a través de asistencia especializada durante el proceso de estructuración y licitación bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).

La entidad señaló que este hito permitió movilizar capital privado a gran escala para invertir en infraestructura pública de impacto nacional, bajo un marco contractual y regulatorio supervisado por el MOP, fortaleciendo la confianza de los mercados financieros y consolidando al país como un referente regional en la estructuración de proyectos bajo estándares internacionales.

Proyecto con avance del 9.4%

La rehabilitación de la Carretera Panamericana Este se desarrolla desde el corregimiento de Las Garzas, en el distrito de Panamá, hasta Yaviza, en la provincia de Darién, abarcando 246.2 kilómetros y registrando actualmente un avance físico del 9.4%.

La obra contempla la rehabilitación de 60 puentes, sistemas de drenaje, señalización vial y paradas de transporte, además de la construcción de bahías de descanso y centros de control vial. El contrato APP establece un período de construcción de 20 meses, seguido de 15 años de operación y mantenimiento.

Entre las comunidades impactadas por este proyecto se encuentran Las Garzas, Tanara, Unión de Azuero, Chepo, Cañitas, El Llano, la comarca Kuna de Madugandí, Ipetí, Tortí, Cañazas, Agua Fría, Santa Fe, Metetí, Sansón, Canglón y Yaviza.

Se estima que el proyecto ha generado más de 1,500 empleos directos y más de 3,000 empleos indirectos.

Avance en el proyecto Carretera Panamericana Este. Cortesía

La rehabilitación de esta vía estratégica fortalecerá la conectividad regional, facilitará el acceso a mercados y servicios, y abrirá nuevas oportunidades para el comercio, el turismo y el desarrollo productivo local, destaca el MOP.