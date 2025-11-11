Aprueban destinar $17 millones para reparar daños ocasionados por las lluvias en Boquete, Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos contratos que ascienden a unos $17 millones fueron avalados este martes 11 de noviembre por el Consejo de Gabinete para atender los daños ocasionados por las lluvias en varios sectores del distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

La decisión autoriza al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a suscribir, mediante procedimiento excepcional, los contratos para atender las afectaciones.

La Presidencia de la República informó que uno de los contratos es con la empresa Constructora NFL, S.A., para el proyecto “Solución integral de puntos críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete”, por $6 millones.

En estos sectores se procederá con la estabilización de taludes, la reconstrucción de calzadas, la rehabilitación de 16 puntos críticos, la reparación de tuberías y cajones pluviales, informó el Ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, en conferencia de prensa.

El segundo contrato es con la empresa Bocas Generation Company Inc. para el proyecto “Solución integral para el mejoramiento del sistema pluvial del pueblo de Bajo Boquete”, por $11 millones.

Andrade explicó que en Bajo Boquete se construirán ocho puentes, cajones pluviales y el dragado de dos quebradas que cruzan Boquete.

A inicios del mes de octubre, las constantes lluvias afectaron varios sectores de Boquete, uno de los distritos más visitados por turistas.