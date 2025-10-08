Panamá, 08 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASAMBLEA

    Aprueban en primer debate proyecto para financiar bandas independientes

    José González Pinilla
    Diputados Jorge Bloise y Manuel Campos, de la Comisión de Educación. Foto: TVL

    El proyecto de ley que propone la creación de un patronato para las bandas independientes fue aprobado este miércoles 8 de octubre por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

    En medio de críticas por crisis fiscal, avalan proyecto para financiar bandas independientes

    La iniciativa, presentada por el diputado suplente perredista Benicio Robinson hijo, obtuvo ocho votos a favor y ninguno en contra.

    Durante el debate, el proyecto fue modificado en más del 80% de su contenido.

    De los artículos más discutidos fue el número 7, que originalmente establecía que el Estado destinaría el 0.001 % del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, con un crecimiento proyectado del 6 % anual, para financiar el Patronato de Bandas Independientes, encargado de administrar este movimiento cultural.

    El diputado independiente y presidente de la comisión, Jorge Bloise, señaló que esa fórmula de financiamiento le generaba “mucho ruido”, por lo que propuso reformar el artículo para que quedara redactado de manera más general, estableciendo únicamente que los fondos provendrán de los recursos que asigne el Estado, sin un porcentaje fijo.

    Los recursos provendrán del Ministerio de Cultura.

    Bloise también destacó que se incorporaron disposiciones de fiscalización, de modo que los recursos públicos administrados por el patronato sean supervisados por la Contraloría General de la República.

    El diputado añadió que, aunque inicialmente se oponía a la iniciativa, decidió respaldarla tras los cambios introducidos, al reconocer que las bandas independientes representan un aporte valioso a la cultura nacional.

    José González Pinilla

    Editor


