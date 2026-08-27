Aprueban fondos para reforzar manejo de residuos en Azuero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de $1.4 millones para la Autoridad de Aseo, destinados a intervenir y mejorar vertederos a cielo abierto en distintos puntos de la región de Azuero.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este 27 de agosto un traslado de partida por un monto de $1,436,690.40 a favor de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), destinado a fortalecer las acciones para atender la crítica situación de los vertederos a cielo abierto en la región de Azuero.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, sustentó el traslado ante los diputados y explicó que los recursos serán utilizados para acelerar las intervenciones en varios vertederos de la región, entre ellos los de Las Tablas, Guararé, La Villa, Pedasí, Pocrí y Tonosí, en la provincia de Los Santos, así como el vertedero de Chitré, en la provincia de Herrera.

Según Moreno, con estos fondos se brindará mantenimiento y acompañamiento técnico a los municipios de estas regiones, que actualmente enfrentan dificultades para manejar adecuadamente la disposición final de los desechos.

Uno de los principales puntos señalados fue el vertedero de Chitré, cuya cercanía al centro de la ciudad y al aeropuerto representa una situación ambiental y sanitaria preocupante, además de generar un evidente problema por la presencia de aves, explicó Moreno.

En el caso de Las Tablas, el director de la AAUD destacó la dificultad generada por personas que permanecen en el vertedero y que realizan quemas de desechos con frecuencia, afectando incluso zonas de playa ubicadas en las cercanías.

Agregó que la estrategia contempla ordenar los residuos, construir muros perimetrales utilizando el propio material, confinar los desechos con arcilla y establecer celdas que permitan una disposición más adecuada y prolonguen la vida útil de los vertederos.

Licitarán el alquiler de equipos pesados

Con respecto a los equipos pesados, Moreno señaló que se prevé realizar una licitación pública para el alquiler de maquinaria destinada a atender las necesidades de los vertederos en Azuero.

Según el funcionario, la entidad no cuenta actualmente con equipos propios suficientes para ejecutar los trabajos requeridos, por lo que se contempla contratar maquinaria especializada.

Ovil Moreno, administrador general de la @AAUD_Panama sustentó traslado de partida por B/.1,436,691 destinado a fortalecer la atención de la crisis de disposición de residuos en la región de Azuero. Esta solicitud fue aprobada por la Comisión de Presupuesto. pic.twitter.com/O4we3csJpn — Asamblea Nacional (@asambleapa) August 27, 2026

Entre los equipos que se prevé alquilar se encuentran un tractor, una motoniveladora, una pala excavadora, una retroexcavadora y camiones volquete de 20 yardas, con un monto estimado de $139,200.

Moreno aclaró ante los diputados que todavía no se ha realizado ninguna contratación. Además, con los fondos aprobados se busca mantener equipos especializados que puedan rotar por los diferentes municipios de Azuero para apoyar las labores de mantenimiento.

Por su parte, el diputado Carlos “Tito” Afú manifestó su desacuerdo con que el manejo de estos vertederos se realice mediante una licitación pública, debido a que, según señaló, el proceso podría tomar más de 10 meses. Afú planteó que se evalúe una contratación directa, al considerar que la situación que atraviesa actualmente la región de Azuero podría generar una crisis con los desechos si se espera un proceso de contratación prolongado.

Cuestionan posible impacto en Cerro Patacón

Mientras tanto, el diputado José Pérez Barboni cuestionó si los fondos asignados podrían afectar la inversión y los trabajos realizados en el vertedero de Cerro Patacón, un relleno sanitario que presentó múltiples afectaciones meses atrás y cuya situación, por el momento, se encuentra controlada.

No obstante, Moreno aclaró que estos fondos no afectarán los trabajos que se han adelantado en Cerro Patacón. Indicó que ya existe una orden de proceder para la construcción de una tina de vertido en este lugar, por un monto de $4.4 millones.

En el vertedero sanitario de cerro Patacón, depositan sus desechos los distritos de Panamá y San Miguelito. Foto: Alexander Arosemena

Hasta el momento, la autoridad ha inspeccionado el 79% de los vertederos a nivel nacional, mientras que un 19% ha sido intervenido y un 5% ha sido clausurado.

En tanto, el diputado independiente Lenin Ulate indicó que los municipios de estas regiones del país necesitan dar seguimiento permanente a los vertederos.

“Una vez reciban este vertedero en óptimas condiciones, tienen el deber de mantenerlo y seguir con el trabajo y no dejarlo perder”, manifestó Ulate.

La entidad señaló que el problema de la disposición final de los residuos no se limita a un solo municipio y que autoridades locales de distintas partes del país han expresado preocupación por la falta de equipos y recursos para atender los vertederos.