Aprueban guía arquitectónica para ordenar y rescatar el patrimonio de la Avenida Central

La Alcaldía de Panamá aprobó los lineamientos arquitectónicos para la Avenida Central con el objetivo de ordenar el área y rescatar los edificios de valor histórico.

Mediante el Decreto Alcaldicio N.°010-2025, del 11 de septiembre de 2025, se establece una guía que define elementos, dimensiones, colores y características de las fachadas de las edificaciones.

El documento también fija los pasos que deben seguir los comercios del sector y las personas que ejercen la buhonería, así como las sanciones para quienes incumplan las disposiciones.

El decreto dispone, por ejemplo, que la Dirección de Planificación Urbana será la encargada de autorizar el uso del espacio público en la Avenida Central para actividades como la utilización de aceras, espectáculos públicos y presentaciones de bandas independientes.

El texto aclara que no será necesario presentar proyectos ante la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura ni ante la Dirección de Obras y Construcciones para trabajos de mantenimiento o liberación de espacio, tales como pintura de fachadas, remoción de material sintético o retiro de letreros.

Entre las prohibiciones figuran: no adecuar las fachadas y colores de las edificaciones según la guía, instalar actividades comerciales sin autorización, colocar escaparates en aceras o vías, y ejercer la buhonería sin permiso municipal.

Las sanciones van de 50 a 5,000 dólares. La Alcaldía informó que los comercios tendrán un plazo de seis meses para que las fincas colindantes a la Avenida Central obtengan el certificado de Nivel Patrimonial.

En ese mismo periodo, los propietarios deberán liberar el espacio público, pintar las fachadas y retirar los letreros que contravengan las nuevas disposiciones.