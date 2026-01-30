Aprueban ley que crea el Programa de Pasantías para jóvenes sin experiencia laboral

Exclusivo Suscriptores

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley No. 342, que crea el Programa de Pasantías, una iniciativa dirigida a facilitar la inserción laboral de jóvenes panameños entre 18 y 25 años, sin costo para el Estado.

La propuesta, aprobada el martes 28 de enero de 2026, fue presentada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y cuenta con el respaldo del Consejo de Gabinete. Su objetivo principal es ofrecer a la juventud una primera experiencia laboral formal en empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, aun cuando no cuenten con experiencia previa.

El programa está dirigido a jóvenes con formación en educación media, universitaria, vocacional o técnica, así como a menores de edad con título de educación media. Las pasantías tendrán una duración máxima de un año, serán de carácter voluntario y no constituirán una relación laboral formal.

De acuerdo con la ley, cada pasante recibirá una asignación mensual de 450 dólares y contará con una póliza privada de riesgos profesionales, la cual deberá ser contratada por la empresa participante. Los pasantes no estarán cubiertos por el seguro de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS). Asimismo, se establece que las empresas no podrán sustituir puestos laborales existentes por pasantes.

La ministra Muñoz de Cedeño destacó que el programa forma parte de las políticas públicas del Gobierno para enfrentar el desempleo juvenil en el país. Indicó que se espera beneficiar inicialmente a más de 25 mil jóvenes, con la proyección de impactar a futuro hasta 90 mil participantes, en articulación con el programa “Mi Primer Empleo”, que ejecuta el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

“El Programa de Pasantías busca abrir las puertas del mercado laboral a nuestros jóvenes, brindándoles acompañamiento y experiencia práctica en el sector formal, para romper la barrera de la falta de experiencia”, señaló la titular de Trabajo.

La iniciativa tendrá una vigencia de tres años, prorrogables, y no contempla incentivos fiscales para las empresas participantes. Según la ley, su implementación no representará un gasto para el Estado.

El proyecto de Ley No. 342 entrará en vigencia una vez sea sancionado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y publicado en la Gaceta Oficial, consolidándose como un nuevo mecanismo para fortalecer el vínculo entre la educación y el mercado laboral en Panamá.

Se estima que la tasa de desempleo en Panamá ronda los 9.5% y 10%; mientras que el desempleo juvenil (entre los 15 a 29 años) podría situarse cerca del 20%, según las últimas cifras del año pasado.

El proyecto fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional con 47 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones.