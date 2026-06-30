Aprueban licitación de $606.5 millones para rehabilitar la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno aprueba licitación del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Autopista Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera, una obra de $606.5 millones.

El Ente Rector del Régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) aprobó el inicio del proceso de licitación del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Autopista Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera, una obra valorada en $606.5 millones. La decisión fue adoptada durante una reunión presidida por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Orillac confirmó que fueron aprobados el informe técnico definitivo, el pliego de cargos, el contrato APP y sus anexos, con lo que concluye la fase de factibilidad y se autoriza el inicio de la licitación pública del proyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La iniciativa contempla la intervención de 42.5 kilómetros de la vía Centenario —por donde circulan diariamente más de 25 mil vehículos— y de la autopista Arraiján–La Chorrera, dos de los corredores viales más transitados del país y fundamentales para la conexión entre la ciudad de Panamá y la provincia de Panamá Oeste.

Tráfico vehicular en la vía Centenario. LP Elysée Fernández

Las obras serán ejecutadas mediante un contrato de Asociación Público-Privada con una vigencia de 30 años, un modelo que, además de financiar la construcción, obliga al concesionario a garantizar el mantenimiento permanente de la infraestructura bajo estándares de desempeño durante todo el período contractual.

El ministro Orillac destacó que este esquema permite asegurar el mantenimiento de largo plazo de las carreteras, evitando que futuras administraciones tengan que destinar nuevos recursos a rehabilitaciones de gran magnitud.

“Lo más importante de estos proyectos ejecutados mediante APP es que incluyen mantenimiento, y no por dos o tres años, sino por períodos de 15, 20 o hasta 30 años. Con ello se reduce una carga importante para los próximos gobiernos y se garantiza que las obras permanezcan en buen estado para beneficio del país”, expresó Orillac.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac presidió una nueva reunión del Ente Rector del Régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) donde se aprobó el inicio de la Licitación del proyecto "Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Autopista-Centenario". Cortesía

Además de la rehabilitación de la calzada, el proyecto incorporará una red de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para monitorear el tráfico, atender incidentes y fortalecer la seguridad vial, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y los costos de operación de los vehículos.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló que esta inversión forma parte de la estrategia del Gobierno para aliviar los problemas de movilidad que enfrentan diariamente cientos de miles de residentes de Panamá Oeste.

“Queremos dejar encaminados proyectos que reduzcan el martirio que representa para miles de panameños trasladarse diariamente entre Panamá Oeste y la ciudad capital”, afirmó el titular del MOP.

El Gobierno estima que el proyecto impulsará la economía mediante la creación de más de 12 mil empleos, además de fortalecer la conectividad regional, facilitar el acceso a centros de trabajo, educación, salud y comercio, y mejorar la calidad de vida de más de 485 mil personas del sector oeste del país.

En la reunión también participaron el ministro encargado de Comercio e Industrias (MICI), Omar Torres De León; el ministro encargado de Relaciones Exteriores (MIRE), Carlos Guevara Mann; la viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Eida Gabriela Sáiz Borrero; el contralor general de la República, Anel Flores; y la secretaria nacional de Asociaciones Público-Privadas (SNAPP), Ana Julia Carreira, entre otras autoridades.