Aprueban presupuesto por $45 millones para la Alcaldía de San Miguelito

La Alcaldía de San Miguelito contará en 2026 con un presupuesto de 45 millones de dólares, tras la aprobación que realizó la tarde del martes 23 de diciembre el Concejo Municipal.

La alcaldesa Irma Hernández destacó que este es el presupuesto más alto en la historia del distrito. Dijo que el incremento de los recursos permitirá fortalecer la gestión municipal sin aumentar la planilla.

Según explicó la jefa del gobierno local, el nuevo presupuesto refleja una reducción de la planilla municipal, lo que representa un ahorro aproximado de 400 mil dólares. Además, incluye 7 millones de dólares provenientes del cobro de la tasa de aseo, que a partir del 19 de enero de 2026 será administrada directamente por el municipio.

Hernández detalló que “históricamente” el presupuesto de San Miguelito oscilaba entre 13 y 14 millones de dólares, mientras que en 2025 la alcaldía logró recaudar 17 millones de dólares, la cifra más alta hasta ahora. “Con este nuevo presupuesto estamos prácticamente duplicando los ingresos, gracias a cambios estructurales importantes, como asumir la tasa de aseo y las transferencias del impuesto de bienes inmuebles que provienen del Gobierno Central”, explicó Hernández.

El presupuesto de 2025 fue de 34 millones de dólares, una reducción del 15% respecto a 2024, cuando fue de 42 millones de dólares. Para 2026, el Concejo Municipal aprobó 45 millones de dólares, lo que representa un incremento de 11 millones frente a 2025, equivalente a un aumento aproximado del 32.4%. En comparación con 2024, el presupuesto de 2026 es 3 millones mayor, un alza de alrededor del 7.1%.

Seguimiento a afectados por accidente en desfile navideño

En otro tema, la alcaldesa se refirió al accidente ocurrido durante el desfile de Navidad, el pasado domingo 21 de diciembre, cuando un vehículo perteneciente a una de las delegaciones participantes se salió de control y colisionó contra las vallas que separaban al público.

Hernández aseguró que todas las personas afectadas se encuentran en sus hogares, sin fracturas ni hospitalizaciones. Entre los afectados se encontraba una mujer embarazada, quien, según indicó, se encuentra en buen estado de salud.

“No hubo fracturas ni lesiones graves, solo raspones y golpes. Nuestro equipo de cuidado social ha estado visitando casa por casa para dar seguimiento a cada una de las personas afectadas”, señaló la alcaldesa, quien añadió que el municipio brindó apoyo a las familias, incluyendo aportes para sus cenas navideñas.

La funcionaria indicó que ha asumido personalmente algunos de los gastos derivados del incidente, aunque aclaró que el vehículo involucrado cuenta con seguro de cobertura a terceros. Asimismo, aseguró que la Alcaldía colaborará con las autoridades correspondientes mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente.

“Es un hecho lamentable, pero también deja enseñanzas para el futuro. Vamos a respaldar todas las investigaciones que se realicen”, concluyó Hernández.