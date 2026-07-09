Árboles caídos y voladuras de techos por intensa lluvia en el país ante el paso de dos ondas tropicales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El IMHPA advierte sobre el paso de dos ondas tropicales que generarán acumulados significativos de agua, vientos fuertes y riesgos de inundaciones hasta el 12 de julio.

Intensos aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento han azotado gran parte del país, reportándose la caída de múltiples árboles y voladuras de techos en diversos sectores debido a la fuerza del viento.

En la ciudad capital, se registró la caída de árboles en la Tumba Muerto a la altura del Hospital San Miguel Arcángel debido al fuerte aguacero, mientras se reportaron voladuras de techos en sectores como San Miguelito.

Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil, recomendó evitar áreas inundables y vulnerables a deslizamientos, así como encender luces de carretera.

Dijo que las tormentas, vientos, lluvias y descargas eléctricas avanzaron desde el Este hacia hacia ciudad de Panamá.

La meteoróloga Annette Quinn, informó que las ráfagas de viento alcanzaron 64.8 KPH según la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Tocumen en donde por breves instantes se suspendieron las actividades aéreas.

Condiciones de riesgo por 72 horas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia nacional ante el incremento de la inestabilidad atmosférica en el territorio panameño.

Explicó que este fenómeno está motivado por la activación de sistemas de bajas presiones y el avance consecutivo de dos ondas tropicales sobre el istmo, lo que mantendrá condiciones de riesgo durante las próximas 72 horas.

Vista del cielo desde la Avenida 12 de Octubre. 09 de julio de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo del IMHPA, Rafael Morán, se espera que durante la noche de este jueves, las lluvias se desplacen y concentren hacia el sur de la provincia de Veraguas y las zonas marítimas del océano Pacífico.

En tanto, el resto de las regiones experimentará una tregua temporal sin eventos lluviosos significativos.

Máxima alerta para este viernes y sábado

Las autoridades meteorológicas enfatizan que los días más críticos serán este viernes 10 y el sábado 11 de julio. Durante estas jornadas se prevén las lluvias de mayor intensidad. El mapa oficial de vigilancia destaca acumulados de agua alarmantes en un plazo de tres días:

Zonas en púrpura (Muy Alto): Acumulados de 281 a 320 mm de lluvia.

Zonas en rosado (Extremo): Registros que podrían superar los 321 mm.

Debido a estas proyecciones, el IMHPA mantiene una advertencia estricta por posibles crecidas repentinas de ríos, anegaciones de vías urbanas, inundaciones costeras, deslizamientos de tierra en zonas vulnerables y caída de objetos.

Condiciones marítimas y radiación

El reporte técnico detalla que las condiciones actuales varían según la costa:

Litoral del Caribe: Se mantiene bajo condiciones de advertencia debido a un aviso vigente por fuerte oleaje.

Litoral del Pacífico: Presenta condiciones favorables y seguras para la navegación por el momento.

Temperaturas: Las máximas oscilarán entre los 28°C y 33°C en tierras bajas, mientras que en las zonas montañosas no superarán los 25°C.

Radiación: Los índices de radiación ultravioleta (UV) se mantendrán entre niveles moderados y altos durante los periodos despejados.

Vista del cielo desde la Avenida 12 de Octubre. 09 de julio de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Recomendaciones oficiales de seguridad ante lluvias y tormentas

Frente al nivel de riesgo hidrometeorológico establecido por las autoridades, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y los estamentos de seguridad reiteran a la ciudadanía la urgencia de adoptar las siguientes medidas de prevención:

Medidas de protección en el hogar y comunidad

Evite zonas inundables: Aléjese de áreas propensas a inundaciones repentinas y laderas con riesgo de deslizamiento de tierra.

No cruce cuerpos de agua: Queda estrictamente prohibido intentar cruzar ríos, riachuelos o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículos motorizados.

Asegure techos y estructuras: Fije de forma segura las láminas de zinc y objetos sueltos que puedan convertirse en proyectiles por los fuertes vientos.

Limpie desagües: Mantenga libres de basura las canaletas y sumideros comunitarios para evitar el colapso del alcantarillado.

Seguridad ante tormentas eléctricas y vientos fuertes

Busque refugio seguro: Permanezca dentro de una edificación de concreto durante las descargas eléctricas y evite resguardarse bajo los árboles.

Desconecte aparatos eléctricos: Apague y desconecte los equipos electrónicos para protegerlos de subidas de voltaje por rayos.

Aléjese de tendidos eléctricos: Evite transitar cerca de postes de luz, cables caídos o vallas publicitarias inestables.

Prevención para conductores y actividades marítimas

Reduzca la velocidad: Conduzca con extrema precaución debido a la falta de visibilidad y el riesgo deslizamientos en vías anegadas.

Estaciónese en zonas seguras: Si la lluvia es demasiado intensa, detenga el vehículo en un lugar alto y seguro, lejos de árboles grandes.

Atención a las costas: Los pescadores artesanales y operadores de embarcaciones livianas en el Caribe deben suspender actividades o extremar precauciones debido a las advertencias de oleaje.

El aviso de prevención se mantiene hasta el próximo 12 de julio a las 11:59 p.m.

Para reportar emergencias, comuníquese de inmediato a las líneas 520-4429 o a los servicios de emergencia.