Arrancan labores de mantenimiento en la Carretera Panamericana Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los trabajos iniciaron luego de que el MOP firmara el Acta de Puesta a Disposición con el contratista APP Vías del Istmo, S.A., formalizando la entrega del corredor y autorizando el inicio de la etapa de preconstrucción.

Comienzan los trabajos de limpieza de alcantarillas, drenajes y parcheo en puntos críticos, como parte de las labores preliminares del proyecto “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste (CPO)”, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los trabajos fueron inspeccionados por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, durante una visita de campo realizada como parte de la fase inicial del proyecto en la Carretera Panamericana Oeste.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, inspeccionó los inicios de los trabajos de la Carretera Panamericana Oeste. Cortesía MOP

Este proyecto, que es el segundo licitado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá, tiene un costo de 312.3 millones de dólares.

Las labores se desarrollan tras la firma del Acta de Puesta a Disposición de la infraestructura al contratista APP Vías del Istmo, S.A., documento mediante el cual el MOP formalizó la entrega del corredor y autorizó el inicio de la etapa de preconstrucción.

Se inician los trabajos de limpieza de alcantarillas, drenajes y parcheo en puntos críticos, como parte de las labores preliminares del proyecto de “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste (CPO)”. Cortesía

En esta fase inicial también se contemplan acciones de gestión ambiental y social, tramitación de permisos, identificación de requerimientos prediales y la implementación de sistemas de atención a usuarios.

El proyecto abarca la rehabilitación integral de aproximadamente 192 kilómetros de la Carretera Panamericana Oeste, desde Loma Campana, en Panamá Oeste, hasta la ciudad de Santiago, en Veraguas.

El plan incluye etapas de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento a largo plazo, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la conectividad y la eficiencia del tránsito.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la construcción de retornos, la modernización de la señalización vial, la instalación de sistemas de videovigilancia y estaciones de pesaje.

Durante su ejecución, se estima la generación de más de 2,000 empleos directos y alrededor de 4,000 empleos indirectos, lo que impactará positivamente en la economía de las comunidades ubicadas a lo largo del corredor vial.

El MOP destacó que estas obras buscan fortalecer la seguridad vial, optimizar la movilidad y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Con el inicio de estas labores, la entidad avanza en uno de los proyectos viales más importantes del país, orientado a mejorar la conectividad entre las provincias del interior y dinamizar la actividad económica.