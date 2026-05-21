Artesanos piden garantías a MiCultura ante proyecto a desarrollar en el Casco Antiguo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto consiste en la restauración y puesta en valor de la Plaza de Francia, en el Casco Antiguo de Panamá, adjudicado a Aprocosa por $5.9 millones.

Representantes de la Asociación de Artesanos Unidos del Casco Antiguo (AUCA) denunciaron presuntas amenazas de desalojo en las áreas donde mantienen sus puestos de trabajo, ubicados en el paseo Esteban Huertas y la plaza de Francia, en el Casco Antiguo, ciudad de Panamá.

Adán Cerrud, presidente de la AUCA, explicó que existe preocupación entre los artesanos por la construcción de un proyecto de mejoras impulsado por el Ministerio de Cultura (MiCultura). Se trata del proyecto de restauración integral y puesta en valor de la Plaza de Francia, adjudicado el año pasado a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (Aprocosa), por un monto de 5.9 millones de dólares.

Ante esta situación, la agrupación solicitó una reunión con las autoridades de MiCultura para buscar soluciones tanto al posible desalojo como a otros problemas relacionados con la falta de regulación de la actividad artesanal en el sector, explicó Cerrud.

El encuentro se realizó este 20 de mayo y contó con la participación de una delegación de artesanos encabezada por Cerrud. Por parte de la institución asistieron la directora de la Oficina del Casco Antiguo, Ámbar Zambrano; el director nacional de Artesanías, Algis Díaz; y el director nacional de Patrimonio Cultural, Manuel Trute.

Durante la reunión, los pequeños comerciantes denunciaron presuntas amenazas de desalojo, la falta de regulación de la actividad artesanal y la presencia de vendedores informales en áreas turísticas del Casco Antiguo.

Artesanas que conforman la Asociación de Artesanos Unidos del Casco Antiguo (AUCA) durante la reunión en el Ministerio de Cultura, donde piden mas regulación de esta actividad. Cortesía

El representante del gremio indicó que, en los últimos meses, se ha detectado la presencia de productos de buhonería y comerciantes que, según afirmaron, no forman parte del sector artesanal panameño. Por ello, solicitaron mayores inspecciones y controles sobre la mercancía que se comercializa en el área.

Actualmente, hay 39 artesanos, algunos con más de 20 años de permanencia en este paseo turístico, por donde transitan miles de visitantes cada mes.

Con respecto a los supuestos desalojos, MiCultura aclaró que no ha autorizado el desalojo de artesanos en ninguna de las áreas mencionadas, específicamente en el Paseo Esteban Huertas y la Plaza de Francia.

La entidad indicó, además, que se acordó mantener una comunicación directa y permanente con los representantes del sector artesanal para atender sus inquietudes y buscar soluciones conjuntas.

Durante el diálogo, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la regulación de la actividad comercial en estos espacios turísticos y proteger las artesanías tradicionales panameñas frente a productos que no corresponden a este sector.

Asimismo, los artesanos entregaron una nota dirigida a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, en la que expusieron sus inquietudes.

En cuanto a los trabajos contemplados en el proyecto, estos incluyen la restauración de la plaza de Francia, las áreas verdes, el hemiciclo, la muralla colonial y un tramo del paseo Esteban Huertas. El proyecto contempla un área total de intervención de 7,120 metros cuadrados, de los cuales 5,777 metros cuadrados serán restaurados.